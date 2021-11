23ª edição das 24 Horas TT Vila de Fronteira: Regressa a festa do todo terreno | AutoSport

A grande festa de final de temporada do todo terreno, em Portugal, volta a fazer-se na vila alentejana de Fronteira. Na próxima sexta-feira, sábado e domingo (dias 26, 27 e 28 de novembro), o Terródromo está preparado para receber mais de 300 pilotos, de nove nacionalidades, em representação de mais de uma centena de equipas, para competirem na 23ª edição da BP Ultimate 24 Horas TT Vila de Fronteira e na BP Ultimate 4 Horas SSV Vila de Fronteira.

A tradição ainda continua a ser o que era na maior prova de resistência de todo terreno disputada em Portugal, com uma lista de inscritos que volta a impressionar pela quantidade (um total de 102 equipas inscritas), pela qualidade e diversidade das “máquinas”, mas também pelo facto de mais de 30% dos pilotos serem estrangeiros. Ou seja, a confirmação de que a fama da prova organizada pelo Automóvel Club de Portugal há muito que ultrapassou fronteiras.

Uma prova de superação no sentido estrito da expressão, face à dureza, mas sobretudo duração: uma corrida de 24 horas ininterruptas para os automóveis e de 4 horas para os sempre espetaculares SSV.

Luta luso-francesa em perspetiva para a BP Ultimate 24 Horas TT Vila de Fronteira

Para a BP Ultimate 24 Horas TT Vila de Fronteira, que se disputa a partir das 14 horas do dia 27 de novembro (sábado), inscreveram-se 69 formações. Destaque para o AC Nissan Proto, com o número 22, da estrutura luso-francesa liderada pela família Andrade. Vencedores das últimas duas edições, a equipa conta com sete triunfos em Fronteira e apresenta-se à partida da edição de 2021 com o objetivo de consolidar o recorde de vitórias na prova alentejana.

Para além de várias equipas que habitualmente competem no campeonato francês de resistência e que, mais uma vez, trazem os protótipos desenvolvidos para as provas de TT em circuito fechado, sobressai a participação do campeão nacional de TT em título, Tiago Reis, que partilhará o volante de um Mitsubishi Pajero com Avelino Reis, Edgar Reis e Daniel Silva.

O leiriense Ricardo Porém, que também já conquistou um título de campeão nacional de TT, repete a presença em Fronteira, onde procura o primeiro triunfo. Gonçalo Guerreiro, que venceu a Baja Portalegre 500, na categoria SSV, não quis faltar à festa e vai correr ao volante de um Can-Am, não na prova de quatro horas, mas na maratona de 24 horas.

Pela primeira vez na história das 24 Horas de TT Vila de Fronteira estará à partida uma equipa inclusiva, mostrando que a paixão pelo desporto automóvel e, em particular, pelo todo terreno, não tem limites. Telmo Pinão (piloto), João Luz (navegador) e André Venda (navegador) serão os heróis da formação, que alinhará num Buggy Astra GTC com condução e navegação adaptadas às deficiências motoras dos três intervenientes, numa estrutura que integra ainda os pilotos Ludgero Santos, Nuno Neto e Ivo Monteiro.

Destaque, ainda, para Carla Gameiro, Cristela Marto, Sílvia Reis e Chantel Neves, que constituem a única equipa feminina nesta edição.

Mais de três dezenas de SSV prometem animar a BP Ultimate 4 Horas TT Vila de Fronteira

Trinta e três equipas inscreveram-se para a BP Ultimate 4 Horas TT Vila de Fronteira, entre as quais estão nomes que venceram as últimas cinco edições da prova: Luís Cidade, que venceu em 2019; João Monteiro, que ganhou em 2018; Ricardo Carvalho, que procura o terceiro triunfo; depois de ter ganho em 2016 e em 2017; e, por fim, António Ferreira, que ganhou em 2015 juntamente com Rui Serpa.

Referência, ainda, para a participação de pilotos que, nos últimos anos se têm destacado na categoria, como João Dias e Pedro Carvalho, que fazem equipa num Can Am X3, ou de Pedro Santinho Mendes.

A partida para a BP Ultimate 4 Horas TT Vila de Fronteira está marcada para as 08h00 da manhã do próximo sábado, dia 27 de novembro.

O programa da 23ª edição das 24 Horas TT Vila de Fronteira começa na sexta-feira, dia 26, com as sessões de treinos livres e cronometrados para as duas corridas. No sábado, dia 27, os SSV competem entre as oito horas e as 12 horas, enquanto os concorrentes das 24 horas começam a maratona às 14 horas desse mesmo dia.

LISTA DE INSCRITOS – CLIQUE AQUI

Horário BP Ultimate 24 Horas TT Vila de Fronteira –

Sexta-feira, 26 de novembro

09h30/11h45 – Treinos livres

14h00/17h00 – Treinos cronometrados (Categorias T1 T2, T3 e Promoções E)

15h00/17h00 – Treinos cronometrados restantes categorias

17h15/18h30 – Treinos livres todas as categorias

Sábado, 27 de novembro

14h00 – Partida

Domingo, 28 de novembro

14h00 – Chegada

Horário BP Ultimate 4 Horas TT Vila de Fronteira

Sexta-feira, 26 de novembro

11h45/13h45 – Treinos livres e cronometrados

Sábado, 27 de novembro

08h00 – Partida

12h00 – Chegada