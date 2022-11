Zhang Zhi Qiang vence Taça de Carros de Turismo, Rodolfo Ávila, 4º | AutoSport

Zhang Zhi Qiang conquistou a sua terceira vitória em Macau em três anos ao defender-se de um Rob Huff ao ataque, impondo-se na segunda corrida da Taça de Carros de Turismo de Macau – China Touring Car Championship – MGM. O piloto da Shell Teamwork Lynk & Co Racing, Zhang, teve de encontrar o caminho desde sexto na grelha de partida parcialmente invertida, mas chegou à liderança antes da quinta volta e rapidamente se afastou do resto do pelotão.

Isso deu-lhe espaço crucial ao passo que Huff – o vencedor da corrida de sábado – recuperava desde o nono lugar da grelha de partida. Huff foi até sexto até ao período de Safety-Car, depois ganhou outra posição no recomeço, herdando outro quando o Volkswagen Lamando L CTCC de Gao Hua Yang, que liderava, abrandou temporariamente na saída da Curva Melco, antes de realizar duas ultrapassagens nas duas voltas seguintes que o levaram até segundo.

Reduziu a distância de 2,8 segundos que tinha para o líder para começar a última volta a três décimos de segundo de Zhang, mas o piloto do Lynk & Co 03 TCR provou ser um adversário de valor ao defender-se com firmeza na travagem para a Curva Lisboa e, depois, negando a Huff a possibilidade de realizar um ataque por dentro na São Francisco.

O motor de Huff cortou na saída do gancho, na última volta, terminando com qualquer esperança de uma dupla vitória, deixando Zhang ver a bandeira de xadrez com uma vantagem de um segundo.

O pódio foi completado com o ‘poleman’, Gao, que recuperou depois de perder o comando na saída do gancho para assegurar um terceiro lugar confortável, deixando o MG do piloto de Macau, Rodolfo Ávila, a sete segundos.