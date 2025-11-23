XPENG G6 e G9 têm novidades

Por Pedro Junceiro

Automóveis fundamentais para a implementação bem-sucedida da estratégia de expansão da XPENG na Europa, G6 e G9 passam a dispor de atributos muito melhorados, sobretudo no carregamento das baterias, com o Sport Utility Vehicle (SUV) maior, o segundo, a admitir potências até 525 kW, devido à arquitetura elétrica de 800 V. Nos dois automóveis, aumento do equipamento de série e diminuição (ligeira…) dos preços.

No mercado português há pouco mais de um ano, a XPENG tem efetuado um percurso notável de crescimento, valendo-se, principalmente, dos dois Sport Utility Vehicles (SUV) que tem na gama, o G6 com “ares” de “coupé” e o G9. Estes modelos, combinados, representam cerca de 90% das vendas da marca chinesa.

Este progresso observa-se nos dados mais recentes da Associação Automóvel de Portugal (ACAP), segundo os quais, de janeiro a outubro, a marca registou um total de 739 unidades, o que representou um crescimento percentual de 2979,2%, um valor pouco relevante, considerando os números residuais de matrículas da XPENG no ano passado (apenas 24).

Assim, impulsionada por esse arranque auspicioso, a marca chinesa procura incrementar os números das vendas e, também, tornar-se líder entre as marcas chinesas tanto em Portugal, como na Europa. A Xpeng, recorda-se, foi fundada apenas em 2014 e está a diversificar muito as suas áreas de investigação e de desenvolvimento (globalmente, já tem nove centros), que aplica a formas novas de mobilidade, com veículos voadores na “linha do horizonte” (início das entregas previsto para 2026), e às tecnologias da inteligência artificial e da robótica.

Arquitetura fundamental

G6 e G9 partilham diversas melhorias, mas a mais relevante está na capacidade de recarga das baterias, com ambos os SUV a disporem de arquitetura elétrica de 800 V livre de metais raros (cobalto, níquel e manganês, por exemplo). Parte integrante do conjunto é a bateria nova de fosfato de ferro-lítio (LFP), acumulador apresentado como muito mais sustentável e que admite potências de recarga de até 525 kW no G9 e 451 kW no G6.

O G6 está disponível em três versóes. A básica, a RWD Standard Range, tem motor elétrico com 252 cv (185 kW) e 440 Nm, bateria LFP com 68,5 kWh de capacidade. A marca anuncia uma autonomia combinada WLTP de até 480 km (634 km em ciclo urbano). O acumulador pode recarregar a até 11 kW com corrente alternada e até 382 kW com corrente contínua. Esta é a oferta mais básica do G6.

A versão intermédia, a RWD Long Range, tem 296 cv (218 kW) e 440 Nm, e bateria LFP com 80,8 kWh de capacidade (permite que este XPENG percorra até 535 km, ou até 698 km em ciclo urbano). As recargas fazem-se a 11 kW ou 451 kW, também as potências reivindicadas para o G6 AWD Performance, o topo de gama, que tem 487 cv (358 kW) e 660 Nm, e bateria com os mesmos 80,8 kWh de capacidade. A autonomia é ligeiramente inferior – 510 km (e 669 km).

No G9, gama com o mesmo esquema de gama: três versões, todas com baterias LFP, com 79 kWh de capacidade no RWD Standard Range e 93,1 kWh de capacidade na RWD Long Range e na AWD Performance. No primeiro, 351 cv (258 kW) e 465 Nm, até 502 km (665 km), e potências máximas de recarga de até 11 kW (CA) e 445 kW (CC).

Os G9 RWD Long Range e AWD Performance partilham potência e binário (575 cv/423 kW e 695 Nm), mas varia a capacidade da bateria LFP, que passa a ser então de 93,1 kWh, com que podem percorrer até 585 km no caso da versão Long Range e 540 km no da Performance. Estas duas são as que apontam potências de recarga mais elevadas, de 525 kW nos postos CC, sendo um valor que o coloca entre as referências. Assim existam postos para administrá-la…

Comum a todos os G6 e G9 é o tempo necessário para passar de 10 a 80% do estado de carga: apenas 12 minutos.

No primeiro contacto, o G6 e G9 revelaram uma condução muito refinada e níveis elevados de insonorização, com o SUV mais compacto a demonstrar boa agilidade dinâmica. Mas foi o G9 AWD Performance Black Edition que mais sobressaiu pelo desempenho desportivo, tanto em termos de prestações (a capacidade de aceleração impressiona), como no comportamento, pois vale-se da suspensão pneumática que adapta o amortecimento ao modo de condução.

O que muda no visual do G6

Com mais de 500 unidades matriculadas, o G6 é o “best-seller” da XPENG em Portugal, surgindo agora com algumas novidades visuais, como a dianteira com assinatura luminosa a toda a largura (“Starlight), compondo aquilo a que a marca denomina de “robot face”, que obrigou ao reposicionamento do logótipo (em cinzento mate) no “capot”. Nas laterais, há novas jantes de 20” e, para imagem mais harmoniosa, as proteções das rodas passam a ter pintura na cor da carroçaria. Atrás, há novos difusor inferior e “spoiler” de estilo “duck tail” que incrementam a eficiência. Na paleta de cores, estreia da “Stellar Purple”.

A versão Black Edition passa a fazer parte da gama, incluindo acabamentos exteriores em preto integral (como os logótipos), jantes desportivas de 20”, também escurecidas, e pinças pretas para estilo mais desportivo e sofisticado.

No interior, o G6 introduz o conceito “Super Star-Ring”, transformando 60% do habitáculo com materiais melhorados e macios ao toque, como o painel de bordo com inserções em efeito de madeira, acabamentos em camurça, altifalantes e volante redesenhados, não faltando ainda elementos tecnológicos como o painel de instrumentos digital de 10,25” com grafismos melhorados e o ecrã central Ultra-HD de 15,6”. A esses junta-se um terceiro ecrã, na forma do retrovisor interior digital de 9” (versões RWD Long Range e AWD Performance). O sistema de som Xopera de elevada potência (960 W) e cenários musicais programados também faz parte do equipamento do SUV elétrico. A marca chinesa garante ainda uma nova cor para o habitáculo, a “Dark Gray”, e iluminação ambiente modernizada.

No âmbito da tecnologia funcional, o G6 disponibiliza bancos dianteiros com aquecimento, ventilação e massagem e reguláveis em 12 direções, enquanto os bancos traseiros dispõem de encosto reclinável. A bagageira varia entre os 571 e os 1374 litros com os bancos traseiros rebatidos. A capacidade de reboque é de 1500 kg. Também de série, este SUV inclui bomba de calor de alta eficiência e tecnologia “Heat Boost”, que aquece o habitáculo sem impacto significativo no consumo energético.

O que muda no visual do G9

Por seu turno, o G9, com 4,9 m de comprimento, segue as mesmas linhas em termos de renovação estética, com grelha dianteira renovada e mais eficiente (esconde radar 3D de ondas milimétricas), ao passo que as jantes de 21” passam a estar disponíveis em todas as versões (opcionais no RWD, de série nos AWD). Ainda de série, o G9 oferece portas com fecho suave e porta da bagageira elétrica com função mãos-livres.

Tal como no G6, também o SUV maior tem direito a uma versão especial Black Edition, que recorre a acabamentos exteriores em preto, jantes desportivas de 21” escurecidas e, num detalhe peculiar, pinças de travão em laranja.

Uma vez a bordo, há quatro ambientes distintos, incluindo o novo “Coffee Brown”, com a marca a indicar que o G9 tem 95% das superfícies interiores revestidas com materiais suaves ao toque. Os bancos incorporam pele Nappa genuína (disponível no Pack Premium Seat & Audio) e possibilidade de massagem Shiatsu de dez pontos (disponível no Pack Premium Seat & Audio), desenvolvido em conjunto com especialistas ortopédicos. Os bancos traseiros, por outro lado, têm reclinação elétrica, aquecimento, ventilação e massagem. O teto panorâmico triplo em vidro prateado incrementa a luminosidade a bordo sem prejudicar a sua eficácia no bloqueio da radiação UV (99,99%), reduzindo assim a temperatura interior até 8º C.

Mas o destaque no habitáculo vai para os dois ecrãs contíguos de 14,96” (resolução 2.4 K), os quais oferecem ampla conectividade e acesso a “apps” de diversos tipos, como o Spotify ou o Audible. O painel de instrumentos digital mede 10,25”. A funcionalidade fica patente pelo espaço oferecido para todos os ocupantes, graças aos 2,998 m de distância entre eixos, enquanto a capacidade da bagageira varia entre os 600 e os 1576 litros. O G9 tem, ainda, um compartimento dianteiro para arrumações (“frunk”), com 71 litros.

Além das melhorias na arquitetura elétrica de 800 V, o G9 traz também melhorias na suspensão, com a versão Performance a dispor de sistema pneumático com controlo da altura ao solo (ajustável até 100 mm), ao passo que o sistema de travagem foi reforçado para lidar com a potência elevada (promete-se uma imobilização desde 100 km/h em 33,9 m). De resto, na segurança, o compêndio de assistentes é vasto, incluindo funções de estacionamento totalmente automatizado, manobra de marcha-atrás autónoma e função “summon” do veículo, controláveis através de “smartphone”, “smartkey” ou interface do habitáculo.

Preços

O G6 tem preços a partir de 46.690 € (RWD Standard Range). O RWD Long Range custa 50.790 € e o AWD Performance é proposto por 53.990 €. Na versão de topo, pacote Black Edition por mais 1500 €.

No GP, WWD Standard Range por 62.490 €, RWD Long Range por 66.690 € e AWD Performance por 77.190 €. As duas versões de topo podem receber diversos opcionais, como o o Premium Seat & Audio Pack, que custa 3310 € e tem programa de massagem nos quatro bancos, sistema de som Dynaudio de 2250W com 20 altifalantes e bancos traseiros ventilados. Também neste SUV, Black Edition por 1500 €.