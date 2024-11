WRC: Sami Pajari reage às declarações de Enni Malkonen: “já tínhamos discutido…”

Depois de se ter ficado a saber que Sami Pajari e Enni Malkonen não iriam prosseguir a sua carreira juntos, a navegadora finlandesa veio a público através das redes sociais lamentar a decisão, revelando que a apanhou completamente de surpresa, o que redundou num rol de críticas ao piloto finlandês que para o ano vai ascender à equipa oficial da Toyota, com Pajari a ver-se’obrigado’ a fazer um comunicado a explicar a situação: “O meu anúncio de que não vou continuar a minha colaboração com a Enni suscitou muita discussão e especulação nos últimos dias.

Para ser sincero, a comunicação e o timing deste assunto poderiam ter sido mais bem geridos.

Devia ter sido mais claro ao explicar as razões por detrás da minha decisão e também que esta decisão já tinha sido discutida entre nós anteriormente, pelo que não foi uma surpresa no final do último rali.

Só partilhei a minha decisão no domingo porque queríamos concentrar-nos no nosso último rali juntos.

Este tipo de decisões nunca é fácil.

Embora a nossa colaboração tenha sido muito bem sucedida, também houve momentos difíceis, como em qualquer relação, e como jovens concorrentes neste desporto, ambos ainda estamos a encontrar o nosso caminho.

Como piloto, tenho de me certificar de que tenho a melhor parceria possível no carro e lamento imenso que não tenhamos conseguido encontrar uma solução para continuar.

Quero sublinhar que estou muito orgulhoso e grato pelas nossas realizações comuns. Espero que compreendam que ambos queremos olhar para o futuro agora e abstermo-nos de mais comentários”.

Como se percebe, muito naturalmente, Sami Pajari entendeu que, tendo em conta para onde vai, o pináculo dos ralis mundiais, o nível ali exigido ali é outro, basta vez o tempo que pilotos que não são sobredotados levam a atingir um nível aceitável, para falar do atual plantel veja-se Adrien Fourmaux o piloto que era em 2022 e o que foi este ano, Takamoto Katsuta que está com dificuldades de chegar mais longe do que o que já conseguiu até aqui. Chegar ao topo leva tempo, a não ser que seja Sébastien Loeb, Sébastien Ogier ou Kalle Rovanpera, para falar somente de três exemplos.

O atual Campeão do Mundo chegou ao WRC em 2012, foi Campeão em 2024. Loeb fez a primeira época a tempo inteiro no WRC em 2002, foi Campeão em 2004, Ogier chegou em 2009 foi Campeão em 2013, Rovanpera fez a primeira época no WRC1 em 2020 foi Campeão em 2022.

O nível do WRC é muito alto, e por isso não é de estranahr que Sami Pajari queira potenciar ao máximo as suas hipóteses, e por isso, provavelmente até depois de conversar com a equipa, decidiu que precisa de um navegador mais experiente que o ajude a crescer mais depressa. Perfeitamente natural.

Todos gostamos muito da Enni Malkonen, mas Pajari provavelmente sentiu que precisava de outro tipo de navegador, e provavelmente quando for anunciado vamos perceber melhor…