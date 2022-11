WRC revive 50 dos seus grandes momentos | AutoSport

Ao longo dos meses de novembro e dezembro, o WRC recorda alguns dos melhores momentos da competição que nasceu em 1973.

Começando com a vitória de Jean-Claude Andruet no Rallye Monte-Carlo em Janeiro de 1973 até Kalle Rovanperä, atual Campeão do Mundo, o WRC produziu uma lista interminável de momentos memoráveis, deixando aos especialistas a tarefa pouco invejável de reduzir a lista para apenas 50.

Todos os dias, desde o início deste mês, existe uma história sobre cada um dos momentos e simultaneamente pode também selecionar os seus melhores momentos, revelando-se os 20 melhores a 31 de dezembro. Vamos publicando as histórias, incluindo outras, relativas ao Rali de Portugal, que produziu igualmente momentos memoráveis aos longo dos 50 anos de história do WRC.