WRC: Ralis vão ter estruturas ‘flexíveis’ | AutoSport

O simples facto dos responsáveis do Rally da Letónia de 2024, prova que se vai estrear no WRC em 2024, terem comunicado que a sua prova irá rondar os 250 Km de troços deixa perceber que já estão a começar a ser colocados em prática as novas medidas que andaram a ser discutidas nos últimos meses, sendo uma delas, quase de certeza uma flexibilização da quilometragem das provas.

Como se sabe, a bitola são os 300 Km de troços, à volta disso, mas o Rali da Letónia deixa claro que as mudanças de formato estão a chegar ao WRC. Jari-Matti Latvala e Thierry Neuville já tinham falado em “ralis sprint” mais curtos, em provas com apenas dois dias e o Rali da Letónia pode ser um dos que irá seguir essa fórmula.

Isto não significa que todas as provas irão mudar, ainda não é público o que vão o Promotor e a FIA fazer, mas é bem provável que passemos a ter provas com estruturas bem diferentes, numas ‘sprints’ de dois dias, noutras talvez até mais quilometragem. Vamos ver o que anunciam a FIA e o PRomotor do WRC.