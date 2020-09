WRC, Rali Turquia, PE9: Enorme hecatombe

Thierry Neuville, Sebastien Ogier, e Sebastien Loeb furaram, Elfyn Evans subiram de quarto para primeiro, passando a liderar isolado o rali.

Depois do intenso dia de ontem onde Thierry Neuville/Nicolas Gilsoul (Hyundai I20 Coupé WRC) chegaram à liderança isolada, já se esperava que o infame troço de Cetibeli, com 38.15 Km causasse problemas às equipas, e quem teve novamente azar foi a dupla belga ao perder 48.5s e a cair de primeiro para terceiro da geral na sequência de um furo.



De regresso hoje, depois do abandono, Ott Tänak/Martin Järveoja (Hyundai I20 Coupé WRC), apenas alguns segundos após o início, o estónio teve problemas de intercomunicador, mas que foram rapidamente resolvidos.



Mas poucos escaparam a este troço. Sebastien Ogier/Julien Ingrassia (Toyota Yaris WRC) também pararam, para mudar uma roda na sequência de um furo. Fizeram-no em apenas 80 segundos, mas no fim do troço perderam 1m14s.



Poker na Hyundai! Sebastien Loeb/Daniel Elena (Hyundai I20 Coupé WRC) chegaram ao fim do troço com uma jante no chão, em câmara lenta, perderam 1m20s.



Teemu Suninen/Jarmo Lehtinen (Ford Fiesta WRC) param na berma da estrada com um amortecedor traseiro partido. Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Toyota Yaris WRC) e Esapekka Lappi/Janne Ferm (Ford Fiesta WRC) perderam quase dois minutos também após furos e respetivas mudanças de rodas.

Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota Yaris WRC) foram muito poupadinhos e com isso saltaram de quarto para primeiro. O galês aproveitou para assumir a liderança do rali agora com uma margem de 46,9 segundos sobre o seu companheiro de equipa francês.



Com este conjunto incrível de percalços, a classificação foi virada de pernas para o ar, com Thierry Neuville agora em terceiro, 8 décimos atrás de Ogier enquanto Sébastien Loeb caiu para quarto a 4.7s de Ogier.

Para Ogier “Parece que este não é o nosso fim-de-semana.” Já Loeb: “Estava a rodar no meio da estrada sem correr qualquer risco, sem fazer curvas. E depois, de repente…” Neuville “Pensei que o amortecedor estava partido, depois percebi que tínhamos um pneu furado. »

Nesta verdadeira lotaria, Gus Greensmith é o outro vencedor desta manhã pois subir duas posições para o sexto lugar. Pierre Louis Loubet também parou na berma da estrada após 27 quilómetros. Um problema de motor afetou o Hyundai I20 Coupe WRC.