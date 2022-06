WRC, Rali Safari, Malcolm Wilson: “vais guiar amanhã, mas vais tu arranjá-lo…”, | AutoSport

Adrien Fourmaux e Gus Greensmith vestiram-se de mecânicos da M-Sport e trabalharam nos seus carros, no Rali Safari. Depois de vários problemas com todos os carros da equipa, toda a ajuda foi bem vinda esta manhã na assistência da M-Sport. Foi o próprio Malcolm Wilson que revelou ao piloto francês o que ia fazer: “vais guiar amanhã, mas vais tu arranjá-lo…”, revelou Fourmaux, que teve Alex Coria também a trabalhar, com o duo a mudar toda a suspensão traseira esquerda, limpou tudo, verificou o diferencial traseiro, etc…”, disse Fourmaux que acha útil fazer isso porque por vezes precisam de reparar os carros nas ligações, e saber como é fundamental, revelando também que foi uma espécie de ‘castigo simpático’…