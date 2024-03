WRC, Rali Safari, Cyril Abiteboul: “temos de ser robustos e fiáveis, acima de tudo”

Depois de duas vitórias consecutivas na abertura do Campeonato do Mundo de Ralis, a Hyundai Motorsport pretende obter mais um forte resultado no Safari Rally do Quénia, a terceira ronda da temporada. O Quénia apresenta-se como um evento exigente tanto para a equipa como para o carro – sulcos profundos, clima imprevisível e a distinta areia fesh-fesh encontrada nas etapas do evento proporcionam um desafio único: “O Safari Rally do Quénia é um evento historicamente desafiante para nós. As condições únicas aumentam a possibilidade de os carros sucumbirem a problemas técnicos causados pelo ambiente, o que significa que temos de nos concentrar em sermos robustos e fiáveis, acima de tudo. Começámos bem a época, por isso temos de ir para o Quénia com confiança em nós próprios. É o primeiro evento em gravilha da época de 2024, o que faz com que seja de certa forma um campo de testes para a iteração de 2024 do nosso carro. Temos três equipas muito experientes no nosso alinhamento e, com duas vitórias consecutivas, há certamente muita positividade em toda a equipa neste momento. O nosso desempenho no ano passado foi promissor, por isso esperamos dar mais um passo em frente na próxima semana e deixar o Quénia com um pódio, no mínimo”, disse o Diretor de Equipa da Hyundai Motorsport, Cyril Abiteboul.