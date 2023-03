WRC, Rali do México: turbo ‘trama’ Ott Tanak, Esapekka Lappi na frente | AutoSport

Muito já sucedeu esta manhã no México, e na M-Sport/Ford o rali não podia ter começado pior.

Ott Tänak/Martin Järveoja (Ford Puma Rally1) tiveram problemas com o turbo logo no primeiro troço do dia, e rodam a mais de 10 minutos da frente, tendo já desaparecido toda e qualquer hipótese de um bom resultado nesta prova. A equipa espera poder substituir o turbo na assistência após a PE5, mas muito tempo vai ser perdido.

Esapekka Lappi/Janne Ferm (Hyundai i20 N Rally1) venceram o primeiro troço de hoje, e no final do segundo lideram o rali com 0.8s de avanço para Sebastien Ogier/Vincent Landais (Toyota GR Yaris Rally1) “No início do dia não me saí muito bem, mas a segunda especial correu muito melhor. Precisamos de melhorar a primeira parte na segunda passagem”.

Sebastien Ogier/Vincent Landais (Toyota GR Yaris Rally1) são seugndos, a 0.9s da frente: “é sempre complicado em El Chocolate, mas este foi mais fácil. Com o sistema híbrido o carro é mais pesado, por isso há mais inércia, mas até agora tem sido muito bom” disse Ogier no fim da PE3. Na PE4, achou o piso muito escorregadio: “a estrada estará a ficar mais limpa depois de cada carro, o híbrido está a ajudar, mas com as condições estão escorregadias e não é fácil”.

Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota GR Yaris Rally1) assumiram a terceira posição no final da PE4, e rodam a 9.3s da frente:”os pisos estão escorregadios, não é fácil, mas tudo está bem e limpo o suficiente. E o sistema híbrido ajuda, definitivamente”.

Dani Sordo/Candido Carrera (Hyundai i20 N Rally1) são quartos a 11.2s de Lappi: “não conduzi muito bem. Perdi um pouco de tempo no final porque não tinha muita confiança. O carro está sempre a mover-se como o diabo e é difícil” disse no final da PE3. Na seguinte, mais do mesmo: “muito escorregadio. Tentei manter o carro na linha, mas não tenho aderência lateral”.

Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Toyota GR Yaris Rally1) não têm uma boa posição na estrada, em boa parte tiveram de andar na frente depois do atraso de Tanak, e por tudo isso são apenas quintos a 16.4s. da frente, até porque apanhou um valente susto: “é melhor ter pelo menos uma linha do que nada! Vai ser bastante difícil a partir de agora” disse no ifnal da PE3. Depois, na PE4: “fiz algumas alterações ao carro para este troço e não foi tão bom para a aderência” disse.

Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai i20 N Rally1) são sextos a 17.8s da frente: “vi o Tänak parado algures. Depois disso, as condições da estrada foram ainda piores. Do lado da condução penso que tivemos um troço muito bom, mas senti que nos faltava alguma tracção. Precisamos de melhorar desse lado para podermos ir mais depressa”.

Takamoto Katsuta/Aaron Johnston (Toyota GR Yaris Rally1) são sétimos, Pierre-Louis Loubet/Nicolas Gilsoul (Ford Puma Rally1) perderam uma roda e Jourdan Serderidis/Frederic Miclotte (Ford Puma Rally1) parou na especial com problemas, o que levou à interrupção do troço.

