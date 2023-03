WRC, Rali do México, Dani Sordo: “O primeiro dia é muito importante para nós” | AutoSport

Dani Sordo está de regresso ao WRC com a Hyundai Shell Mobis WRT e nesta prova, tendo em conta a sua ordem na estrada, tem tudo para fazer um bom resultado: “A minha posição na estrada é bastante boa, nos troços de El Chocolate e Las Minas são rápidos, temos de nos concentrar na melhor posição de equilíbrio possível e tentar ganhar algum tempo”, começou por dizer o espanhol, que sabe da importância do primeiro dia: “O primeiro dia é muito importante para nós. Temos de tentar forçar o andamento no primeiro dia do rali e tentar tirar o máximo partido possível disso. Há outros bons pilotos que começam na retaguarda, como o Séb (Ogier), pelo que temos de ser mais rápidos e estar prontos para o que se segue. O rali não está terminado até ao último dia”.