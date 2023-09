WRC, Rali do Chile, PE 11: Ott Tanak volta a vencer um troço… | AutoSport

Ott Tänak/Martin Järveoja (Ford Puma Rally1 Hybrid) venceram o penúltimo troço do dia, bateram Teemu Suninen/Mikko Markkula (Hyundai I20 N Rally1 Hybrid) por 2.8s o que significa que a margem entre ambos passou para 44.5s.

Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota GR Yaris Rally1 Hybrid) foram terceiros a 5.4s da frente com Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai I20 N Rally1 Hybrid) 5.6s mais atrás o que significa que Evans já só está a 5.7s do pódio.

Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Toyota GR Yaris Rally1 Hybrid) ficaram logo a seguir, mas já não deve passar da quinta posição da geral, pois está a 32.6s de Evans.

Agora vem aí o troço que de manhã ‘arrasou’ os Toyota e não só. Resta saber como os homens da frente vão encarar a especial se alguém vai atacar num troço que se sabe estar arrasador. Quem o fizer, pode tirar partido disso em termos de classificação…ou estragar tudo.

Vamos ver…

