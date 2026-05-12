WRC, Rali de Portugal: Lancia Corse HF satisfeita com estreia do Ypsilon Rally2 HF Integrale em terra

A equipa Lancia Corse HF participou no Rally de Portugal, ronda do Campeonato do Mundo FIA de Ralis (WRC), numa prova que marcou a estreia mundial do Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale em pisos de terra. A prova, disputada sob condições meteorológicas variáveis, revelou-se um dos desafios mais exigentes da temporada para a equipa italiana.

Yohan Rossel e Arnaud Dunand abordaram a prova após vitórias consecutivas em asfalto, na Croácia e nas Ilhas Canárias. Partindo logo atrás dos carros Rally1, a dupla francesa encontrou as especiais de sexta-feira muito deterioradas pelos sulcos deixados pelos veículos de topo, ainda assim mantendo um ritmo forte e permanecendo na luta pela vitória na categoria WRC2.

Na etapa de sábado, Rossel e Dunand registaram tempos cada vez mais competitivos e protagonizaram uma forte recuperação. Porém, na penúltima especial, uma batida numa rocha forçou o abandono. Sendo os danos reparáveis, a dupla regressou no domingo ao abrigo do regulamento “Super Rally” para completar a prova.

Nikolay Gryazin e Konstantin Aleksandrov tiveram uma prestação sólida e consistente, terminando no segundo lugar da geral entre os carros Rally2. Embora não estivessem inscritos para pontuar no ranking de Pilotos do WRC2, conquistaram duas vitórias em troços, contribuindo com pontos valiosos para o Campeonato de Equipas. A Lancia Corse HF manteve assim a liderança no ranking de Equipas do WRC2.

Roberta Zerbi, CEO da Lancia:

“Um lugar no pódio em Portugal representa mais um marco importante para a Lancia. Após os nossos excelentes resultados em asfalto, conquistar o segundo lugar na terra num dos ralis mais exigentes do calendário do WRC confirma a competitividade do Ypsilon Rally2 HF Integrale e a solidez de todo o projeto Lancia Corse HF. Os meus agradecimentos vão para as nossas equipas, para a Lancia Corse HF e para a Stellantis Motorsport pelo seu trabalho excecional ao longo de um fim de semana extremamente desafiante. Este resultado demonstra, mais uma vez, que o regresso da Lancia aos ralis é um projeto sólido, credível e ambicioso, construído com método, paixão e um forte espírito de equipa.”

Didier Clément, Diretor de Equipa da Lancia Corse HF:

“Para uma estreia do Lancia Ypsilon Rally 2 HF Integrale num rali de terra do Campeonato do Mundo, podemos estar satisfeitos com o nível já alcançado. Tivemos os nossos dois carros nos lugares do pódio durante muito tempo, antes de a chuva virar o jogo. Há, portanto, muitos motivos para nos sentirmos satisfeitos, bem como muitas lições aprendidas. Enquanto o Yohan foi infelizmente surpreendido numa travagem, sob um piso extremamente lamacento, o Nikolay e o Konstantin terminaram o rali com um excelente pódio. Com o ritmo implacável do WRC, toda a equipa já está de olhos postos no Rali do Japão, que se realiza daqui a menos de três semanas.”

Yohan Rossel, Piloto Oficial WRC2 da Lancia Corse HF:

“Foi um rali que nos ensinou muito. As duas provas consecutivas que o antecederam não nos ajudaram a chegar totalmente preparados para este primeiro rali em terra batida, que sabíamos que nos traria muitas novidades. Infelizmente cometemos um pequeno erro quando estávamos em luta pela vitória. Toda a equipa está agora de volta ao trabalho para estarmos prontos para o próximo rali.”

Nikolay Gryazin, Piloto Oficial WRC2 da Lancia Corse HF:

“No geral, foi um fim de semana positivo para nós, com o segundo lugar na categoria Rally2. Como este rali não fazia parte do nosso calendário de campeonato, foi uma excelente oportunidade para ganhar experiência valiosa com o carro em pisos de terra batida. Mostrámos um ritmo forte ao longo de todo o rali e aprendemos muito sobre o desempenho do carro nesta superfície. Foi um bom passo em frente para nós e há muitos aspetos positivos a levar para as próximas provas. Sabemos o que podemos melhorar para o próximo rali e vamos continuar a trabalhar arduamente.”