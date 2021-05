WRC, Rali de Portugal: Estrutura pouco mexida | AutoSport

O Vodafone Rally de Portugal irá ter uma extensão total de 337,51 km cronometrados, divididos por 20 provas especiais de classificação.

O quartel general da prova volta a ser na Exponor, como é hábito desde 2015, sendo que o evento conta para seis competições: WRC, WRC2, WRC3, FIA Júnior, Campeonato de Portugal de Ralis e Peugeot Rally Cup Ibérica.

A prova reservada ao Campeonato de Portugal de Ralis, realiza-se apenas no primeiro dia, e termina em Lousada.

Na Sexta-feira, 21 maio, os concorrentes seguem para uma dupla passagem nos troços de Lousã, Góis – este último com um novo local de partida – e Arganil – com cerca de 5 km novos. Mortágua, uma novidade prevista para o traçado de 2020, encerra a passagem do rali no Centro, com um troço desenhado junto à barragem da Aguieira. O final do dia acontece já no Norte com a única Super Especial do rali, no Eurocircuito de Lousada.

No sábado, o Vodafone Rally de Portugal percorre os troços de Vieira do Minho, Cabeceiras de Basto e Amarante, e continua a ser a classificativa mais longa e certamente uma das mais exigentes do rali.

O dia termina com o regresso da Porto Street Stage, uma dupla classificativa urbana que este ano muda de local, realizando-se na Foz da Cidade Invicta, infelizmente, sem a presença de público, felizmente, transmitida pela RTP.

No domingo o Vodafone Rally de Portugal conta com cinco troços, sendo novidade a introdução do troço de Felgueiras, com uma dupla passagem da caravana do Mundial de Ralis, a par dos troços de Montim, apenas uma vez, e Fafe. A segunda passagem por Fafe volta a ser disputada em formato Power-Stage. A consagração volta a ser na Marginal de Matosinhos.

Como se percebe, 20 anos depois, Mortágua está de regresso ao Rali de Portugal.

Depois de se ter estreado na principal prova dos ralis portugueses no Rali de Portugal 1995, a zona de Mortágua está de regresso ao WRC, mas curiosamente não com os troços que foram utilizados nos primeiros anos, Mortágua, Mortazel ou Vila Pouca mas sim com uma versão da ‘Aguieira’, que se estreou no Rali de Portugal de 1999, e que teve depois várias versões até 2001.