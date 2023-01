WRC, Rali de Monte Carlo: Pierre-Louis Loubet bateu… | AutoSport

Pierre-Louis Loubet/Nicolas Gilsoul (Ford Puma Rally1) não tiveram ontem muita sorte depois de terem perdido a direção assistida na PE5, o que o piloto não sabe se sucedeu antes ou após a ligeira saída de estrada que tiveram à entrada de um gancho. Estavam com um bom ritmo, para o contexto, e sem assistência a meio do dia, tiveram uma tarde terrível. Atrasaram-se muito, e hoje de manhã bateram numa barreira no exterior da última curva do troço causando danos graves na traseira direita do seu Ford Puma Rally1, dobrando inclusivamente a roda. Era tudo o que não lhes podia acontecer. Quando o piloto foi questionado se poderia reparar os danos na ligação, a resposta foi curta e seca: “Não”. Está confirmado o abandono.