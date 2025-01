WRC, Rali de Monte Carlo/PEC16: Katsuta e Pajari ‘out’, 2 Toyota fora de estrada…

Um pouco mais à frente, Sami Pajari falhou uma travagem, provavelmente porque apanhou gelo, saiu de estrada, bateu numa ponte e caiu para lá dela no quilómetro 10, ficando no pequeno riacho. Não era muito alta, a dupla ficou bem, mas o carro já não sai dali para voltar à competição.

Depois de ter chovido muito durante a noite, com o frio, formaram-se placas de gelo em diversos locais. Cedo se perceberam as dificuldades dos concorrentes e Takamoto Katsuta foi o primeiro a sofrer, ao sair de estrada com o carro a deslizar até parar nas árvores após 1,8 km na especial. A dupla ficou bem, mas o Toyota nem por isso pois ficou preso.

