WRC, Rali de Monte Carlo: horário e detalhes | AutoSport

O primeiro capítulo de um novo desafio no Mundial de Ralis começa esta quinta feira com o Rallye Monte-Carlo, uma prova que este ano conta com grandes alterações face aos anos anteriores quando estava sediada em Gap.

Devido às suas condições traiçoeiras e em possível constante mudança – que podem apresentar uma mistura de alcatrão, neve e gelo num único troço – o Rallye Monte-Carlo é um dos eventos mais desafiantes e imprevisíveis do calendário do WRC.

A prova deste ano conta com um novo parque de assistência no Mónaco em vez de Gap, que tinha sido a base do evento desde 2014. Há também mudanças nos troços, com quase 95% do percurso modificado a partir do itinerário de 2021.

Após os reconhecimentos de três dias, o Rallye Monte-Carlo terá início na quinta-feira 20 de janeiro com uma cerimónia de abertura na icónica Praça do Casino, antes das equipas arrancarem para dois troços noturnos.

O dia de sexta-feira leva os novos Rally1 para seis troços sem assistência a meio do dia, o que será um grande desafio para as equipas. Em vez disso, haverá apenas uma única oportunidade de mudança de pneus entre quase 100 km de troços de montanha.

O dia de sábado apresenta cinco difíceis troços cobrindo uma distância competitiva de 92,46 km.

Tal como na sexta-feira, o último dia do evento não tem qualquer assistência quando as equipas tiverem pela frente mais quatro troços nos Alpes.

Horário

DIA 1, Quinta-Feira, 20 de janeiro

Shakedown (Sainte-Agnès / Peille) 2.29 km 08:31

PE1 Lucéram / Lantosque 15.20 km 19:18

PE2 La Bollène-Vésubie / Moulinet 23.25 km 20:31

DIA 2, Sexta-Feira, 21 de janeiro

PE3 Roure / Beuil 1 18.33 km 08:14

PE4 Guillaumes / Péone / Valberg 1 13.49 km 09:17

PE5 Val-de-Chalvagne / Entrevaux 1 17.11 km 10:35

PE6 Roure / Beuil 2 18.33 km 13:16

PE7 Guillaumes / Péone / Valberg 2 13.49 km 14:19

PE8 Val-de-Chalvagne / Entrevaux 2 17.11 km 15:37

DIA 3, Sábado, 22 de janeiro

PE9 Le Fugeret / Thorame-Haute 16.80 km 07:17

PE10 Saint-Jeannet / Malijai 1 17.04 km 09:08

PE11 Saint-Geniez / Thoard 1 20.79 km 10:16

PE12 Saint-Jeannet / Malijai 2 17.04 km 13:08

PE13 Saint-Geniez / Thoard 2 20.79 km 14:16

DIA 4, Domingo, 23 de janeiro

PE14 La Penne / Collongues 1 19.37 km 07:45

PE15 Briançonnet / Entrevaux 1 14.26 km 09:08

PE16 La Penne / Collongues 2 19.37 km 09:53

PE17 Briançonnet / Entrevaux 2 Power Stage] 14.26 km 11:18

NOTA: hora de Portugal Continental