WRC, Rali da Suécia, PEC10: Esapekka Lappi líder num dia que aconteceu de tudo | AutoSport

Esapekka Lappi conseguiu ultrapassar uma difícil etapa de abertura do Rali da Suécia repleta de ação e de desafios, liderando a segunda ronda do Campeonato do Mundo de Ralis da FIA por apenas 3,2 segundos face a Takamoto Katsuta. O finlandês, na sua primeira prova de 2024 a bordo do terceiro Hyundai i20 N Rally1 Hybrid de fábrica, recuperou de um mau começo na PEC1 na quinta-feira à noite para completar a manhã de sexta-feira de manhã atrás do Toyota GR Yaris Rally1 Hybrid de Takamoto Katsuta por 11,4 segundos.

Contudo, de tarde, tudo fez para apanhar o seu rival japonês, tirando 6,1 segundos à liderança de Katsuta na PEC5 – a repetição do #42 Brattby – para reduzir a diferença para 5,3 segundos.

Com a queda de neve a intensificar-se, Lappi voltou a ultrapassar Katsuta na PEC6, desta vez por 5,0 segundos, e assumiu a liderança do rali após a sua vitória na PEC7: “De certeza que temos de aproveitar a confiança de hoje e começar a concentrarmo-nos para o resto do rali,” disse Lappi depois de vencer a PEC8. “Usei a vantagem da posição na estrada claramente durante a tarde. Ok, de certeza que de manhã também, mas não fui muito lento contra Kalle [Rovanperä] no início, por isso estou bastante satisfeito com isso.”

Atrás de Katsuta, Adrien Fourmaux estava no caminho certo para completar a primeira etapa no pódio provisório para a M-Sport Ford World Rally Team, graças a uma boa condução. Mas o francês, que conduzia o Ford Puma Rally1 Hybrid, não conseguiu evitar que o líder do WRC2, Oliver Solberg, passasse para a frente com a neve da tarde, apesar do défice de potência que o sueco enfrentou no seu Škoda Fabia com especificações Rally2. As condições dos troços tornavam irrelevante a vantagem mecânica e de potência dos Rally1 face aos Rally2 e atirando para a qualidade dos pilotos o ónus de andar melhor ou pior. E nesse contexto, Oliver Solberg brilhou: “O terceiro lugar num carro de Rally2 é incrível e no meu rali caseiro é um sonho e estou muito feliz”, disse Solberg sobre o seu desempenho impressionante. “Mas o objetivo principal é o WRC2 e estamos a liderar com bastante folga, por isso estou satisfeito com o dia.”

Embora a muita neve tenha criado um país das maravilhas de inverno perfeito, tornou a tarefa dos pilotos – em particular dos que rodavam à frente do pelotão – ainda mais difícil.

Thierry Neuville, o líder do campeonato do mundo depois de ter vencido o Rallye Monte-Carlo no mês passado, estava a 40,5 segundos da frente na quinta posição, dois lugares atrás de Elfyn Evans, após a etapa da manhã, depois de ter lutado pela aderência na estrada e pela visibilidade no nevoeiro matinal.

Um alegado problema de pressão de combustível seria o pesadelo de um piloto de rali, mas depois de completar a PEC5 com muita neve, 1m15.5s atrás do líder Takamoto Katsuta, a falha que o piloto da Hyundai relatou antes da PEC6 proporcionou uma salvação muito necessária, embora invulgar, para o belga, que começou a especial fora de ordem, atrás de Evans.

Apesar de Neuville ter sido apenas 3,7 segundos mais rápido do que Evans na PEC6, foi mais de 20 segundos mais rápido do que o piloto da Toyota na PEC7, depois de Evans ter colidido com um banco de neve e ter sido atrasado por um pára-brisas embaciado: “Acho que o espírito de competição foi-se pela janela”, disse Evans.

“A diferença entre ser primeiro e segundo na estrada é enorme. Não sei bem o que é que se passou esta tarde. Nem consigo ver daqui até à placa à minha frente, e estamos a andar tão depressa. É um pouco louco, mas estamos aqui”.

“O motor não estava a funcionar, por isso tivemos de o verificar”, disse Neuville sobre o seu susto antes da PEC6. “O Elfyn estava no reabastecimento quando o nosso carro não pegou, por isso ele deve saber.

“Na especial não foi um problema. Podia ter sido um pouco mais rápido no final [da PEC7], mas é muito fácil sair da estrada.”

O atraso anterior de Neuville, que incorreu numa penalização de 40 segundos, significa que ficou fora do top 10 após oito troços, com Evans em quinto, atrás de Fourmaux.

Georg Linnamäe, que conquistou de forma sensacional a sua primeira vitória absoluta numa especial do WRC na PEC5, é sexto no novo GR Yaris Rally2 da Toyota para 2024. Os rivais de Linnamäe no WRC2, Sami Pajari, Roope Korhonen, Mikko Heikkilä e Lauri Joona completaram o top 10.

Rovanperä rápido mas sem sorte no regresso! Depois de ter liderado com 1,4 segundos de vantagem na super-especial Umeå Sprint, na quinta-feira, o regressado campeão do mundo Kalle Rovanperä aproveitou as condições mais favoráveis da etapa para rodar na frente, na manhã de sexta-feira. O finlandês voador da Toyota Gazoo Racing WRT conseguiu alargar a sua liderança ao vencer o primeiro troço de sexta-feira, o #42 Brattby, rebaptizado em memória de Craig Breen, que foi o mais rápido em ambas as passagens da especial de 10,76 km a bordo do seu Hyundai número 42 em 2023.

Batendo Lappi por 3,2 segundos, a vantagem de Rovanperä sobre Takamoto Katsuta era de 4,9 segundos após a segunda especial. Apesar de Rovanperä ter perdido para o seu compatriota Lappi na terceira passagem, após o que descreveu como uma condução “horrível e embaraçosa”, o duplo vencedor do WRC foi apenas 1,2 segundos mais lento do que Lappi, o que lhe permitiu aumentar a sua margem sobre Katsuta para 5,7 segundos.

Mas com Rovanperä a ser forçado a passar a PEC4 com danos na traseira do seu Yaris na sequência de uma saída de estrada, Katsuta venceu a especial – 0,7 segundos mais rápido do que Evans – para liderar Lappi por 11,4 segundos no final de uma dramática etapa matinal na Suécia.

Ott Tänak era terceiro quando fez um pião e danificou a parte dianteira do seu Hyundai ao embater num banco de neve a 18,5 km do SS4.

Grégoire Munster continuou a sua iniciação nos Rally1 – agora na neve – com a sua abordagem de aprendizagem ao volante de um Ford Puma Rally1 Hybrid. No entanto, o piloto luxemburguês perdeu quatro minutos com danos nos pneus na PEC4 e referiu que o dia tinha sido “louco” no final da PEC8.

As especiais de dupla passagem de Vännäs, Sarsjöliden e Bygdsiljum formam o percurso de sábado, que termina com a primeira passagem no troço de Umeå, o local da Power Stage de domingo.

FOTO @World/André Lavadinho