WRC, Rali da Suécia, PEC10: Acidente de Takamoto Katsuta deixa Esapekka Lappi isolado na frente | AutoSport

Takamoto Katsuta/Aaron Johnston (Toyota Gr Yaris Rally1 Hybrid) bateram num banco de neve e ficaram com o seu Toyota GR Yaris Rally1 preso, e já não vão sair dali sem que um reboque os tire de lá. Com isto, Esapekka Lappi/Janne Ferm (Hyundai i20 N Rally1) estão agora totalmente isolados na frente do rali com 1m31.6s, o que significa que podem fazer no resto do rali o que já fizeram neste troço, em que foram apenas sextos a 6.9s da frente significando isto que podem tirar pé pois a vantagem que têm, agora para Adrien Fourmaux/Alexandre Coria (Ford Puma Rally1 Hybrid) é imensa e os homens da Ford nem sequer podem atacar pois a equipa obriga-os a garantir que chegam ao fim. Tal como fizeram no Rali de Monte Carlo.

Ora isto significa que a luta pelo triunfo na prova acabou neste troço, embora continuem a haver lutas mais atrás, pois com o novo sistema de pontuação, isso vai acontecer.

Por exemplo entre as duas duplas que abandonaram ontem, Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Toyota GR Yaris Rally1), Ott Tänak/Martin Järveoja (Hyundai I20 N Rally1 Hybrid) que estão agora na geral separados por apenas 7.8s favoráveis ao finlandês, e esta luta é importante porque no fim do dia a ordem na estrada entre ambos pode ser decisiva – ou pelo menos importante – para os pontos de domingo. Na geral rodam no 52º e 53º posto pelo que pontos hoje, sábado, são quase impossíveis.

Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota Gr Yaris Rally1 Hybrid) passaram Oliver Solberg/Elliott Edmondson (Skoda Fabia RS Rally2) e são agora terceiros da geral, depois do abandono de Takamoto Katsuta, que já se sabia que iria ter dificuldades para acompanhar o muito mais experiente na neve, Esapekka Lappi, mas o japonês não passou do segundo troço de hoje.

O dia começou com condições suecas mais tradicionais, já não é tão mau rodar na frente como ontem, mas ainda é mau. Esapekka Lappi perdeu 2.3s no primeiro troço do dia para Takamoto Katsuta, mas logo a seguir ficou à vontade com o acidente deste.

Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai I20 N Rally1 Hybrid) arrancaram o dia em 10º mas com quatro Rally2 pela frente não terão dificuldades de chegar ao quinto, talvez quarto posto, onde está agora Oliver Solberg pois com as condições de hoje os Rally2 já não podem competir com os Rally1

Tempos Online (CLIQUE AQUI