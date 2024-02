WRC: opiniões divergem, falta tempo, será possível Rally2 Plus em 2025? duvidamos… | AutoSport

Aproxima-se a data do próximo Conselho Mundial da FIA, em que o Grupo de Trabalho do WRC, que está encarregue de encontrar um caminho para o futuro dos ralis, poderá avançar com decisões quanto a esse futuro, mas declarações recentes de Cyril Abiteboul deixam claro que há mais dúvidas do que certezas e também que há visões opostas, ou entre os construtores atualmente no WRC, ou entre estes e a visão que tem o Grupo de Trabalho liderado pelo vice-presidente da FIA, Robert Reid, antigo navegador de Richard Burns, e David Richards, Mr. Prodrive, que dispensa apresentações.

Este Grupo de Trabalho procura soluções para os ralis e nas conversas que tem tido com os vários players, está em cima da mesa o fim dos Rally1 já no final deste ano e a promoção dos Rally2 a Rally2 Plus, de modo a que os custos desçam e se abra a possibilidade de haver mais construtores.

Assim de repente, Citroën, Ford, Hyundai, Skoda e Toyota. Há ainda a Volkswagen com um R5, mas dificilmente a marca alemã voltaria atrás com a decisão que a levou a sair do WRC no final de 2016.

E se podemos admitir que a Ford e a Toyota poderiam embarcar na ideia dos Rally2 Plus, estas recentes declarações de Cyril Abiteboul, ao Autosport inglês, ao dizer que “precisamos de clareza no plano para o desporto à medida que se desenvolve um carro de acordo com um conjunto de regulamentos. Neste momento, só podemos assumir que os regulamentos são os que estão publicados, pelo que a única coisa entre nós na execução desse plano é uma eventual mudança nas regras, o que nos obrigaria a rever a nossa estratégia. Temos diferentes opções que podemos ativar, então não estou muito preocupado”.

Significa isto que a Hyundai estaria preparada para enveredar por qualquer dos caminhos, pois tal como a Toyota e a Ford, têm Rally2 a correr, mas Abiteboul diz mais: “O desporto precisa de estabilidade (…) em termos de qualidade temos algo fantástico e super competitivo (ndr, os Rally1)”, acabando a pedir à FIA que “pondere qualquer mudança radical na fórmula que temos que deve ser respeitada.”

É com isto que se percebe que a Hyundai não parece estar muito virada para os Rally2 Plus.

Jari-Matti Latvala sabe que o WRC passa por dificuldades e para lá de 2024 há grandes interrogações: “O custo dos atuais carros de Rally1 é superior a um milhão de euros. Devia ser significativamente mais barato. Se a situação se tornar mais difícil no futuro e não for possível seduzir novos fabricantes, então devemos saltar para o carro de Rally2 e torná-lo uma versão mais avançada. Se um dos fabricantes sair, então seria necessário tomar imediatamente essa decisão e ‘saltar’ para um carro de Rally2”, disse Latvala.

Já Richard Millener entende que “Em 2025 não é possível. Faltam apenas 11 meses, as regras não existem, o desenvolvimento não está em andamento e não há sinal de orçamento adicional para o desenvolvimento do carro Rally2 Plus”, reforçando que as equipas do WRC já tinham afirmado anteriormente que pretendem competir com os atuais carros de Rally1 até ao final da temporada de 2026. Para Millener, o caminho é “promover melhor o nosso desporto e encontrar uma maneira de trazer mais carros. Sei que é uma tarefa difícil, mas se o desporto for bom o suficiente, o dinheiro não será um problema nesse momento” disse Millener. Tem razão, é por aí, mas infelizmente não há tempo para isso. Isso requer um plano a vários anos e o WRC não pode ter vários anos como os que tem tido. A única (boa) exceção é a espetacularidade dos carros, mas se o desporto não evolui é porque isso não é suficiente. Como todos sabemos.

Como se percebe, há opiniões díspares entre as equipas e se existem, nada garante que, se a decisão for os Rally2 Plus, a Hyundai aceite isso. E a Ford? Como têm carro, mas não têm grandes meios para o evoluir, pela lógica tinham pelo menos uma boa plataforma e como a M-Sport é experiente, pelo menos poderiam fazer um brilharete como fizeram na passagem de 2016 para 2017, ano em que venceram os campeonatos de pilotos e construtores, que a Ford já não vencia desde 2007 e o de pilotos desde 1981.

Mas há mais.

A Skoda: Há quatro anos, Michal Hrabánek, líder da Skoda Motorsport disse-nos isto quando lhe perguntámos se alguma vez foi equacionada a subida ao escalão principal do WRC? “Não está nos planos da marca. A nossa prioridade é a categoria R5, manter uma relação próxima com os nossos clientes e apoiá-los nas competições onde participam. A garantia da satisfação dos seus clientes é a prioridade da Skoda e, quanto maior for o número de pilotos a competir com o nosso carro, mais exigente será o desafio e maior será também o benefício para todos, uma vez que a plataforma de partilha de experiências e de dados entre clientes será mais alargada, revelando-se fundamental para o desenvolvimento do carro. Por isso, volto a dizer: a colaboração entre a fábrica e os nossos clientes é a prioridade da marca”.

Tendo em conta o sucesso que a Skoda tem nos Rally2, teria interesse em dispersar os seus meios para voltar a ter uma equipa oficial no WRC? Talvez não! Acreditamos mais que veja nos Rally2 Plus uma possibilidade de aproveitar o que de bom fazem com os Fabia Rally2, mas para a Skoda ter um Skoda Fabia RS Rally2 Plus teria sempre que o desenvolver, como as outras equipas oficiais.

A Citroën teria interesse? Tem uma boa base, mas aceitaria os Rally2 Plus?

Ou será que o que se falou recentemente de Lancia se tornaria realidade com um Lancia Ypsilon Rally2 Plus no que seria uma entrada direta para a classe principal.

Sabem porque é que desconfio de algo assim?

A Lancia está a querer relançar-se desde 2017 que só é vendida em Itália, depois de muitos anos quase caída no esquecimento. O novo Lancia Ypsilon está agora a ser lançado, puseram-lhe um fato de alta costura italiano em cima da mecânica do Peugeot 208 e do Opel Corsa.

Para uma marca ganhar mais rapidamente tração e notoriedade, há melhor do que ir para os ralis onde só há três construtores? Pessoalmente acho que a Lancia irá regressar, se não agora, talvez com o Delta em 2028.

Pois é, o Delta vai voltar em 2028. Aí não seria só o nome Lancia, era mesmo Lancia Delta. Estão a ver o ‘filme’, não?

Resumindo tudo isto, acho que já é muito tarde para Rally2 Plus para 2025. Decidir agora e dentro de 10 meses os carros estarem a competir? Difícil. Como as equipas oficiais se poderiam dispersar em lidar com o WRC 2024 e o desenvolvimento de 2025? Especialmente a M-Sport.

Talvez muita coisa que ainda não sabemos esteja a ser cozinhada nos bastidores, mas penso que na melhor das hipóteses 2026. 2024 e 2025 ainda com os Rally1. Vamos ver, dia 28 de fevereiro deve saber-se alguma coisa. Ou por aí…