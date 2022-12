WRC: novas mudanças no WRC2, WRC3, etc… | AutoSport

A FIA bem tenta, mas depois de ter complicado em 2022, volta a tentar descomplicar agora com alterações significativas nas categorias de apoio ao WRC.

Já são conhecidas as alterações aos regulamentos desportivos do Mundial de Ralis, e as mais importantes têm a ver com a clarificação agora feita quanto às categorias de apoio do WRC.

Essas categorias foram renomeadas (novamente) para clarificar a sua posição e a finalidade de cada uma delas, de modo a que fique mais claro para os adeptos menos conhecedores.

Já tinham tentado fazê-lo, mas as coisas não correram bem…

Desse modo, o WRC2 Open e o WRC3 Open passam a denominar-se WRC2 e WRC3 respetivamente, tal como já o foram no passado.

O WRC2 Junior passa a chamar-se WRC2 Challenger, para os pilotos de menor experiência, que não tenham vencido anteriormente a competição nos Rally2 e que não tenham sido nomeados para marcar pontos aos fabricantes do WRC. A idade deixa de ser um critério determinante. Deixa de haver WRC2 Junior.

O WRC3 Junior passa a chamar-se FIA Junior WRC, enquanto que o título das equipas do WRC3 é retirado.

A WRC2 Masters Cup, que teve este ano 29 pilotos inscritos, torna-se FIA Masters Cup para incluir pilotos e navegadores das classes RC2/3/4/5 e R-GT, enquanto que a R-GT Cup termina.