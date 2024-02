WRC, Kalle Rovanperä: toda a explicação da saída de estrada | AutoSport

O regresso de Kalle Rovanperä ao WRC este fim de semana na segunda prova do ano o Rali da Suécia não correu bem. O finlandês liderou o rali até à terceira especial, mas na quarta especial Rovanperä teve que abandonar depois de uma saída de estrada: “Era um lugar bem claro e fácil, mas não sei se o início da curva era mais fechada do que eu esperava, saímos de e depois da passagem dos carros da frente o banco de neve estava mais aberto e nós batemos com bastante força quando saímos para o banco de neve. Girámos 360 graus e não foi uma situação muito má, mas até o pneu saiu da jante. Ficámos por ali. já lá tinha passado, achei a curva fácil, a julgar pelos vídeos do ano passado, correu bem, agora fiz a mesma coisa mas parece que o início da curva era mais apertado, não sei se houve um pouco mais de neve por dentro da curva, não houve muito o que fazer…”, disse Rovanperä que recomeça amanhã pois o carro está muito pouco danificado.

Caro leitor, esta é uma mensagem importante.

Já não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.Lista de Vantagens:-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade-Oferta de um carro telecomandado da Shell Motorsport Collection (promoção de lançamento)-Desconto nos combustíveis Shell-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membrosSaiba mais AQUI