WRC: Kalle Rovanpera pode ser já campeão…mas é pouco provável | AutoSport

Faltam apenas três provas para o final do Mundial de Ralis, e já este fim de semana no Rali do Chile é possível a Kalle Rovanperä assegurar desde já o seu segundo título mundial, ainda que esse esteja longe de ser um dado adquirido.

O finlandês tem 33 pontos de vantagem face a Elfyn Evans com Thierry Neuville e Ott Tänak ainda com hipóteses matemáticas de conseguirem chegar ao cetro.

Com 33 pontos de avanço, Rovanperä só assegura o título se sair do Chile com 60 pontos de avanço, pois apesar de Evans ainda poder ser coroado campeão, empatando em pontos, os fatores de desempate estão do lado de Rovanpera, e esses Evans já não consegue mudar. Contudo, seria preciso um fim de semana absolutamente desastroso para Evans ficar já sem hipóteses de chegar ao título. O mais provável mesmo, é que Neuville e Tänak fiquem desde já sem hipóteses matemáticas e que rumemos às duas últimas provas de asfalto, Rali da Europa Central e Japão só com os pilotos da Toyota na luta.

Há diversas possibilidades, e no Chile, Rovanperä pode ser campeão do mundo se vencer o rali, vencer a Powerstage e Evans não marcar mais de três pontos, ou vencer e ficar em segundo lugar na Powerstage e Evans não marcar mais de dois pontos, e por aí fora, vencer, ficar em terceiro na PowerStage e Evans não marcar mais do que um ponto.

O campeonato decide-se nas últimas duas provas se Rovanperä não vencer o rali. Mas as contas certas fazem-se no domingo.