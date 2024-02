WRC, Kalle Rovanperä: “não estou satisfeito, viemos para ganhar, o carro era bom” | AutoSport

Tanto Kalle Rovanperä como Takamoto Katsuta lutaram pela liderança do rali antes de serem vítimas dos bancos de neve que se encontram ao longo dos troços. Rovanperä manteve a liderança inicial até que o contacto com um banco de neve na SS4, na sexta-feira, causou danos no radiador. Reiniciou o rali no sábado e procurou obter os pontos dos construtores no domingo, onde foi o segundo mais rápido do dia, a seguir a Evans, e o mais rápido por apenas 0,039s na Power Stage. Assim, a equipa conquistou o máximo de 22 pontos disponíveis no domingo e mantém-se conjuntamente na liderança do campeonato de construtores após duas rondas: “Depois do que nos aconteceu o nosso único objetivo era ajudar a equipa a conquistar alguns pontos e estou satisfeito por termos conseguido fazê-lo, além de termos tentado ajudar o Elfyn sempre que possível. Claro que não estou satisfeito com o nosso fim de semana, porque viemos aqui para ganhar. Lamento e agradeço à equipa, porque todos fizeram um trabalho muito bom na nossa preparação, o carro era suficientemente rápido para ganhar e nós não conseguimos fazê-lo. Pelo menos conseguimos somar alguns pontos no final e vamos aguardar pela próxima oportunidade.”