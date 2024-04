WRC: Jari Matti-Latvala admite Toyota GT Yaris Rally2 com o novo kit

Apesar de ter revelado que ainda precisam de confirmações da FIA quanto ao que realmente vai ser confirmado em junho relativamente ao WRC 2025, Jari-Matti Latvala disse ao finlandês Rallyjournal que as coisas estão a avançar com a FIA, embora só com a questão finalizada possa ter certezas quanto ao que vai acontecer: “Começo a sentir que as coisas estão a melhorar e a avançar, o que é muito bom e muito importante. Mas, claro, ainda há trabalho a fazer para finalizar tudo. Ter carros de Rally1 e Rally2+ ao mesmo nível no próximo ano é uma tarefa e tanto”, começou por dizer Latvala, que admite ter um Toyota GT Yaris Rally2 com o novo kit para o aproximar dos Rally1, se a regras forem confirmadas, claro: “estamos a considerar essa hipótese, não a descartamos, mas precisamos duma visão clara da FIA sobre os regulamentos e tendo como objetivo evitar o aumento dos custos. Não acho que seja uma má ideia ter este kit Rally2, mas é necessário manter o equilíbrio certo para que não se torne demasiado caro”, enfatizou o chefe da Toyota.