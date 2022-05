WRC: Históricos do Mundial de Ralis celebram os 50 anos da competição | AutoSport

O Mundial de Ralis FIA comemora este ano a sua 50ª edição, para o ano, 2023, os 50 anos e o Rali de Portugal foi a prova escolhida para as festividades. Nesse contexto, nomes lendários marcarão presença na maior concentração prevista de Campeões do Mundo de Ralis de sempre. Para além disso, carros de ralis históricos desfilarão nas classificativas mais famosas da prova portuguesa.

O maior encontro de sempre de Campeões do Mundo de Ralis FIA terá lugar na próxima semana, em Portugal, para celebrar o meio século do Campeonato do Mundo FIA de Ralis, num verdadeiro festival de estrelas.

Pilotos com títulos, e muitos navegadores e diretores de equipa honrarão a 50ª edição do WRC (Campeonato do Mundo de Ralis FIA), em Matosinhos, durante os cinco dias de celebrações que terão lugar na quarta ronda da competição, o Vodafone Rally de Portugal (19 a 22 de maio).

Um conjunto de carros históricos estará em exibição no Parque de Assistência, na Exponor, com os fãs a terem também uma rara oportunidade de ver muitos deles em demonstrações nas super especiais, ao longo dos quatro dias do rali.

Presentes na efeméride estarão Campeões do Mundo como Sébastien Loeb, Sébastien Ogier, Walter Röhrl, Ari Vatanen, Miki Biasion, Carlos Sainz, Marcus Grönholm, Petter Solberg e Ott Tänak, que, entre eles, acumulam 28 títulos.

O vice-presidente da FIA para o desporto Robert Reid, Luis Moya, Christian Geistdörfer, Tiziano Siviero, Timo Rautiainen, Derek Ringer, David Richards e Martin Järveoja estão entre os co-pilotos que marcarão igualmente presença.

A lista é reforçada pelas vencedoras da WRC Ladies’ Cup, Louise-Aitken-Walker e Isolde Holderied, bem como pelas suas co-piloto Tina Thörner, e Christine Driano.

Michèle Mouton e Fabrizia Pons, a única dupla feminina a ganhar uma prova do WRC, estará igualmente presente.

Outros convidados incluem o presidente da FIA Mohammed Ben Sulayem, o director-geral do WRC Promotor Jona Siebel e o presidente do Automóvel Club de Portugal, organizador do Vodafone Rally de Portugal, Carlos Barbosa.

Cerca de 30 carros clássicos irão representar a história da WRC. Entre eles, destaque para o A110, o modelo que ganhou o primeiro rali do WRC (Rallye Monte-Carlo), com Jean-Claude Andruet.

Igualmente presentes estarão também os “monstros” do Grupo B, onde se incluem o Audi Quattro S1, A1 e A2, um Lancia Delta S4 e um Peugeot 205T16. Para serem apreciados, outros carros também emblemáticos como o caso de um Lancia Stratos, um Ford Escort RS1800 e um Opel Ascona 400, a que se juntarão os mais recentes Toyota Corolla e Hyundai i20. Muitas destas preciosidades serão cedidas pelo Slowly Sideways Group, a organização encabeçada pelo fotógrafo do WRC, Reinhard Klein.