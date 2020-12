WRC 2: Mads Ostberg Campeão

Depois de tantos anos nos ralis, Mads Ostberg tornou-se Campeão pela primeira vez, depois da sua vitória no WRC 2 em Monza. O piloto norueguês teve um início de prova difícil, tendo dificuldades com a afinação do seu Citroën C3 R5, terminando por isso o primeiro dia em terceiro. Contudo, no sábado de manhã, o líder até então, Adrien Fourmaux furou, e Ostberg, que já tinha passado Pontus Tidemand, arrebatou a liderança do rali no final da manhã de sábado. Depois disso, foi gerindo a sua prova e venceu a categoria por 25.6s assegurando o título: “É inacreditável, estou realmente feliz. Foi um fim-de-semana muito difícil, isto depois de tantos altos e baixos ao longo do ano. Ganhámos o campeonato mesmo não sendo favoritos, fomos desenvolvendo o carro ao longo do ano, foi um grande trabalho da equipa para conseguir chegar a este ponto”, disse.

Por outro lado, Tidemand ficou desapontado por não conseguir vencer, mas manteve-se positivo: “Fizemos o que podíamos e penso que o desempenho esteve lá. Mas fizemos más escolhas de pneus. Estou feliz por terminar e foi realmente um rali divertido”, disse.

O Pontus Tidemand terminou em segundo lugar no rali e no campeonato.

Jan Kopecky ficou 57.8s atrás do seu companheiro de equipa, em terceiro lugar, após um fim-de-semana frustrante, enquanto o piloto da M-Sport Ford, Adrien Fourmaux completou a lista. O ritmo de sexta-feira do francês fez dele um candidato à vitória em Monza, mas os danos na suspensão dianteira após o furo de sábado apagaram os seus esforços, terminando a 29m20.4s do vencedor.