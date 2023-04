WEC Portimão, Miguel Ramos: “Eu gosto mais deste tipo de carros” (áudio) | AutoSport

Miguel Ramos foi uma das adições de última hora para as 6 horas de Portimão. Desafiado para assumir os comandos do Porsche 911 RSR – 19 da Project 1 – AO, o piloto luso aceitou, sabendo das dificuldades que iria enfrentar. Ramos deu uma resposta extremamente positiva, fazendo excelentes turnos de condução.

Miguel Ramos está habituado aos GT3, máquinas diferentes deste GTE. Apesar de não ter feito qualquer teste de preparação, conseguiu adaptar-se com rapidez, sempre com uma abordagem pragmática e inteligente. Fez a qualificação e na primeira vez que usou pneus novos no fim de semana, conseguiu o oitavo tempo, sabendo que havia muito mais a tirar do carro e dos pneus. Na corrida, foi cauteloso, mantendo um ritmo seguro e sem correr grandes riscos e cumpriu a sua tarefa sem mácula. Saiu de Portimão satisfeito com a sua prestação e agradado com a experiência. Pouco depois de ter saído do carro, Miguel Ramos falou ao AutoSport sobre esta aventura: