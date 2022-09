WEC Fuji, Filipe Albuquerque: “Não temos explicação para o sucedido” | AutoSport

Não foi uma sessão de qualificação muito feliz para Filipe Albuquerque e os seus colegas de equipa do United Autosports #22. Apesar dos bons sinais iniciais, a tarefa complicou-se para a tripulação, que não encontra explicações para a falta de andamento.

“Os treinos livres começaram bem, mas a determinada altura, com a evolução da pista percebemos que não iríamos ter tarefa facilitada. E foi exatamente o que aconteceu na qualificação. O carro perdia performance no último sector do circuito, na zona mais lenta. Não temos explicação para o sucedido e acabámos em sexto. Não é a posição que desejávamos, mas nunca se sabe”, começou por explicar o piloto português que em tom de brincadeira desvalorizou.

“Já houve corridas em que começámos na frente e acabámos lá atrás, pode ser que esta, começando lá atrás possamos acabar na frente! Quero acreditar nisso. Sei que a posição na grelha não determina o resultado final, mas ajuda um bocadinho. Não estamos numa posição confortável, mas vamos ver o que conseguimos fazer”, concluiu Filipe Albuquerque.