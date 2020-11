WEC, Félix da Costa: “Garantir o vice campeonato…”

António Félix da Costa disputa este fim-de-semana as 8 horas do Bahrain, última prova da temporada 2020. Num ano de ouro para o piloto luso, que se sagrou Campeão do Mundo de Fórmula E, Félix da Costa foi ainda segundo classificado nas 24 horas de Le Mans e encontra-se na luta pelo 2º lugar no WEC.

Como tem sido hábito neste ano, Félix da Costa volta a fazer este fim-de-semana equipa com Roberto Gonzalez e Anthony Davidson no carro nº 38 da equipa JOTA. Atualmente na 2ª posição do campeonato, o objetivo para este fim-de-semana passa por garantir o vice campeonato, uma vez que o título é neste momento matematicamente inalcançável. Félix da Costa já se encontra no Bahrain e mostra-se “desejoso de voltar a correr. Estranho o sentimento, pois normalmente nesta fase final da temporada estamos cansados, tanto fisicamente como também a nível mental, mas a verdade é que estou muito bem e cheio de vontade de voltar ao nosso LMP2 e terminar a época com um bom resultado. Já aqui corremos no Bahrain este ano e terminámos em 2º, portanto sabemos que podemos ser competitivos e lutar pela vitória. Uma vez que o título já não é possível de alcançar, o objetivo este fim-de-semana é garantir o vice campeonato do mundo e terminar a época com um bom resultado, toda a equipa JOTA bem merece!”

Em relação ás contas do campeonato, o nº 38 da JOTA é atualmente 2º classificado na categoria LMP2, com 125 pontos, menos 46 que os lideres. No entanto na 3ª posição encontra-se o carro da Racing Team Nederland, com 107 pontos, o que representa ainda uma ameaça para o carro de AFC. Numa temporada de ouro, onde AFC alcançou o título Mundial na Fórmula E, o piloto de Cascais pode trazer ainda um vice campeonato do mundo para casa, que tornaria este ano ainda mais fantástico.

O programa das 8 horas do Bahrain tem inicio na 5ª feira com uma sessão de treinos livres. Na 6ª feira teremos outras duas sessões de treinos livres seguida da qualificação. No Sábado disputa-se então as 8 horas do Bahrain, com inicio marcado para as 11h00 (hora Portuguesa). O Eurosport 2 dará parte da corrida em direto, com inicio de transmissão às 10h45 para o arranque as primeiras duas horas e meia de prova até às 13h30 e por fim as últimas duas horas de corrida, das 17h30 às 19h30.