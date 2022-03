WEC/ELMS: Novo regulamento LMP2 adiado para 2025 | AutoSport

Como já era esperado, o novo regulamento LMP2 foi adiado para 2025. A sua entrada em vigor estava prevista para 2024, mas a entrada em cena dos LMDh em 2023 e o atraso nos concursos para fornecimento de pneus e motores, além da grande indefinição que ainda existe no conceito do novo carro, motivaram o adiamento de um ano.

O adiamento foi feito de modo a permitir “tempo suficiente para uma revisão completa das condições técnicas, assegurar que os objetivos de controlo de custos são alcançados” e “permitir uma transição estável da atual geração de carros LMP2”, de acordo com uma declaração da FIA.

Thierry Bouvet, diretor da competição do ACO explicou ao Sporstcar365.com os motivos do adiamento:

“Penso que o ponto-chave para os novos LMP2 é o custo”, disse Bouvet. “Talvez mais do que custo, a relação de desempenho e custo precisa de ser forte. Foi isso que recebemos das equipas e dos construtores de chassis. Tudo está a ser estudado para reduzir os custos.”

Quando questionado se a FIA e a ACO poderiam utilizar medidas de poupança de custos vistas no LMP3, Bouvet disse: “Se essa for a rota para descobrir como reduzir os custos… no final do dia, precisamos de fazer um carro que seja atraente para o utilizador final: equipas ou gentleman drivers. Tem de ser um bom carro para conduzir. Temos a sensação de que o LMP3 é um bom carro, mas obviamente há um passo entre o LMP3 e o LMP2. Há uma diferença de performance que tem de ser tomada em consideração”. Bouvet disse que o design dos carros LMP2 “ainda não está definido”, mas sugeriu que poderia parecer “diferente e refrescante” do que se vê hoje com a plataforma atual que está em uso desde 2017.