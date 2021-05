WEC, 6H SPA: Toyota #8 vence à geral e o #22 da United nos LMP2

O Toyota #8 (Sébastien Buemi/Kazuki Nakajima/Brendon Hartley) venceu a primeira prova do Mundial de Resistência (FIA WEC), as 6H de Spa. Ao contrário do que se esperava, a Toyota não garantiu os dois primeiros lugares da classificação, com o hipercarro da Alpine a garantir o segundo posto. O Toyota #7 foi o terceiro.

O Oreca #22 da United Autosports USA foi o vencedor na classe LMP2, dando seguimento ao bom desempenho que tinham vindo a demonstrar durante toda a semana, liderando desde a primeira volta até à última. No pódio, no segundo posto dos LMP2 terminou o JOTA #38, com António Félix da Costa na tripulação. O outro JOTA, #28, terminou na 3ª posição.

Nos GTE-Pro o domínio foi do Porsche #92 de Kevin Estre e Neel Jani. A vitória desta tripulação na classe não esteve propriamente ameaçada. No pódio terminaram o Ferrari #51 da AF Corse (2º lugar) e o #52 (3º) da mesma estrutura.

A AF Corse foi também vitoriosa nos GTE-Am, com o Ferrari #83 no lugar mais alto do pódio, seguido do Aston Martin #33 da TF Sport e o Ferrari #47 da Cetilar Racing.