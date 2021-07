WEC, 6h de Monza: José María López fez a pole para a Toyota | AutoSport

Dando continuidade ao bom trabalho que vinha a fazer, José María López foi o homem mais rápido da sessão de qualificação para as 6 horas de Monza. A Toyota monopolizou a primeira linha da grelha.

Lopez, no Toyota Gr010 conseguiu fazer o melhor tempo na segunda metade da sessão, depois de na primeira tentativa ter queimado a travagem na curva 1, ficando Brendon Hartley no Toyota #8 na frente da tabela de tempos. Lopez tratou de destronar o neozelandês ficando com a pole por apenas 0.062. A sessão foi interrompida com bandeiras vermelhas depois de uma saída de pista do Oreca #28 de Stoffel Vandoorne e nos dois minutos que restaram Nicolas Lapierre tentou melhorar o seu tempo enquanto os Toyota ficaram nas boxes. O Alpine A480 ficou com o terceiro posto à frente dos Glickenhaus, com o #708 de Pipo Derani a ficar à frente do #709 de Richard Westbrook.

Session is red flagged. Big shunt for @JotaSport #28 driver @svandoorne. He is ok, all the cars are going to the pits with 02:47 still to go on the clock.#WEC #6HMonza pic.twitter.com/gCaT2MxR2e July 17, 2021

Em LMP2 a sessão ficou marcada pela saída de pista de Vandoorne, numa altura em que o Oreca #47 da WRT com Charles Milesi ao volante estava na frente da tabela, de onde nunca mais saiu, com um tempo de 1:38.527. Filipe Albuquerque tentou a pole mas ficou a 0.030 seg. do melhor tempo. O Oreca #38 de António Félix da Costa, com Anthony Davidson ao volante, ficou com o sexto tempo.

Em GTE Pro Kevin Estre fez a terceira pole do ano no Porsche 911 RSR-19 #92. Também ele cometeu um erro na sua primeira tentativa mas conseguiu compensar com o tempo de 1:45.412 à frente do Ferrari 488 GTE Evo de Alessandro Pier Guidi por 0,065 segundos.

Em GTE-Am, Ben Keating fez a segunda pole da temporada no t Aston Martin Vantage GTE #33 TF Sport. O piloto americano levou a melhor sobre François Perrodo no Ferrari #83, por 0,269 segundos.

Amanhã a corrida está agendada para as 12h, com seis horas de ação no circuito de Monza, onde esperamos ver mais uma vez a bandeira nacional no pódio.

Resultados AQUI