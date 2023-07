W-Series entrou em processo de falência | AutoSport

A W-Series, uma competição de monolugares exclusivamente feminina que foi criada em 2019, entrou em processo de falência, menos de um ano depois da sua época de 2022 ter sido interrompida devido a dificuldades financeiras. A competição era apoiada pela Fórmula 1 e tinha como objetivo promover as pilotos femininas e ajudá-las a progredir na sua carreira no automobilismo.

Foi inicialmente elogiada por alguns por dar às pilotos femininas uma plataforma para competir e mostrar o seu talento, mas também foi criticada por ser sexista e perpetuar o estereótipo de que as mulheres não são tão boas a conduzir quanto os homens.

Em 2022, a W-Series foi suspensa devido a dificuldades financeiras e agora entrou em administração judicial, com o consequente despedimento de todo o pessoal. Jamie Chadwick preparava-se em 2022 para garantir o seu terceiro título consecutivo – o que assegurou administrativamente sem a realização das três últimas provas – pois a falta de apoios e consequentemente liquidez, levou a este desfecho.

Os seus responsáveis ainda tentaram vender, mas as discussões não tiveram sucesso.

Basicamente, a série foi substituída pela F1 Academy, lançada este ano como um campeonato júnior para pilotos do sexo feminino, equivalente à F4.