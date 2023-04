Veloso Motorsport está de volta ao troféu Porsche | AutoSport

Começa este fim de semana no Autódromo Internacional do Algarve a nova temporada da Porsche Sprint Challenge Ibérica, anteriormente conhecida como GT3 Cup, onde a Veloso Motorsport foi das equipas mais competitivas, levando para casa dois dos três títulos.

Agora, a equipa de Póvoa de Lanhoso prepara-se para iniciar a temporada de 2023 em Portimão com o objectivo de levar para casa o título nas três categorias de pilotos.

A Veloso Motorsport vai alinhar com três Porsche 911 GT3 Cup da geração 991.2, equipados com motores 4.0 de 485 cv. Na categoria Pro-Am, para pilotos mais experientes, Francisco Mora é o novo recruta. Mora foi o campeão de Espanha o ano passado com a equipa minhota, e este ano dá o salto para o troféu de monomarca com o mesmo carro que usou em 2002. A sua velocidade natural e o conhecimento dos circuitos espanhóis, que constituem quatro das seis rondas do troféu, serão uma arma importante para suceder a Carlos Vieira como campeão à geral.

Outra novidade é um ataque a tempo inteiro à categoria intermédia, a AM, onde José Barros, que em anos anteriores disputou o troféu de forma intermitente mas sempre de forma competitiva, vai estar envolvido na luta pelo título da sua categoria. Finalmente, Miguel Caetano e João Posser estão de regresso à categoria Gentlemen Driver (GD), para tentar renovar o título em conjunto, depois de no ano passado Posser não ter partilhado do triunfo devido a ter sido obrigado a faltar a uma prova, mas onde foi um contributo importante para a vitória.

Para Luís Veloso, “esta temporada estamos envolvidos em todas as categorias, pelo que o nosso objectivo terá sempre que ser lutarmos pela vitória em todas as provas, de modo a que possamos sagrar-nos campeões em todas no final da temporada. O troféu está ainda mais competitivo este ano, mas acreditamos que a competitividade acumulada será uma arma importante para podermos ser bem sucedidos”.

A Porsche Sprint Challenge Ibérica está incluída no programa de apoio à jornada do Campeonato do Mundo de Endurance no Autódromo Internacional do Algarve, com os treinos para o troféu monomarca a terem lugar na sexta-feira, dia 14, e as duas corridas no sábado, no dia 15. Pode acompanhar os tempos em direto a partir de https://livetiming.alkamelsystems.com/fiawec.