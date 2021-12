Troféu C1 Learn & Drive estreia modalidade ‘All Included’ para Empresas em 2022 | AutoSport

O Troféu C1 Learn & Drive, competição icónica organizada pela Motor Sponsor que reúne em pista os emocionantes e irreverentes Citroën C1, cria para 2022 a modalidade All Included específica para Empresas.

Uma novidade absoluta para a 4ª época do troféu, que oferece às Empresas a oportunidade de formarem uma equipa e defenderem ‘as suas cores’ ao cronómetro com tudo incluído, numa competição que se destaca pelo bom ambiente, espírito de fair play e muito tempo de pista para pilotos e equipas.

A modalidade All Included está disponível em dois packs, para os dois formatos que a competição vai estrear em 2022, Mini-Endurance e Endurance, e proporciona às Empresas a realização de uma época completa ‘chave na mão’: aluguer do carro pronto a correr; assistência técnica; consumíveis (pneus, gasolina, travões, lubrificantes); equipamento pessoal; inscrições; licença desportiva; manutenção entre provas; seguro do carro; transporte do carro; e parqueamento coberto do carro durante a época.

Uma opção que representa um novo e importante passo para a competição, conforme sublinha o responsável máximo da Motor Sponsor, André Marques: “O Troféu C1 Learn & Drive permite que pilotos com e sem experiência desfrutem de fins de semana de corridas no seio de um ambiente descontraído, marcado pelo companheirismo e entreajuda. Ao criarmos a modalidade All Included para 2022, abrimos a competição também às Empresas através de uma oferta que as isenta de quaisquer preocupações, com as equipas a precisarem apenas de se apresentar no circuito para correr.”

O Pack Mini-Endurance apresenta um calendário de três provas, com a época a começar a 9 e 10 de abril no Circuito do Estoril, a que se juntam mais duas jornadas, a anunciar em breve. Em equação está o Circuito de Vila Real e os traçados espanhóis de Jarama ou Jerez de La Frontera. O formato Mini-Endurance contempla uma sessão de treinos de 50 minutos e duas corridas, também de 50 minutos e com paragem a meio para troca de pilotos, por fim de semana, com a temporada a perfazer um total de 450 minutos de tempo de pista para cada equipa, composta por 1 a 4 pilotos.

O Pack Endurance contempla um calendário de duas provas, 24H de Portimão, dias 23 e 24 de julho, e 12H do Estoril, a disputar em setembro e com data a anunciar. Ambos os eventos incluem uma sessão de treinos de 2H a somar ao tempo de prova. No total, o formato Endurance garante às equipas, compostas por 3 a 8 pilotos, uma época completa com 2400 minutos de tempo de pista.

Dos dois packs propostos, a Motor Sponsor preparou duas ofertas exclusivas para as Empresas:

Pack Mini-Endurance: 16.550€ + IVA por equipa, com o máximo de pilotos permitidos (quatro), o que representa um custo de 4.137,50€ por piloto;

Pack Endurance: 25.850€ + IVA por equipa, com o máximo de pilotos permitidos (oito), o que representa um custo de 3.231,25€ por piloto;

Existem vários custos comuns aos dois packs, como equipamento de pilotos e licença desportiva. Neste contexto, e a fim de as empresas poderem rentabilizar ao máximo o seu investimento, a Motor Sponsor disponibiliza uma terceira opção para uma experiência ainda mais aliciante: os dois packs num só. Uma oferta que contempla a participação nas três jornadas duplas de 50 minutos assim como nas 24H de Portimão e nas 12H do Estoril. Neste caso, o valor total cifra-se nos 36.550€ + IVA para uma equipa composta por oito pilotos, o que representa um custo de 4.568,75€ por piloto.

O Pack Mini-Endurance + Endurance prevê a inscrição de equipas com um máximo de 8 pilotos. Destes, podem participar 8 por fim de semana nas provas de Endurance (2), mas apenas 4 por fim de semana nas provas de Mini-Endurance (3). No entanto, as provas de Mini-Endurance permitem rotatividade na composição das equipas.

Um programa que o organizador português entende fazer a diferença: “Acreditamos que a modalidade All Included direcionada para as Empresas constitui uma oferta muito importante no panorama das corridas a nível nacional, uma vez que oferecemos um programa exclusivo, em que agilizamos todo o processo de participação para cada piloto e respetivas equipas, garantindo a presença em cada prova com total comodidade. Ao mesmo tempo, podermos apresentar esta novidade para o Troféu C1 Learn & Drive de 2022 deixa-nos bastante satisfeitos, uma época que aguardamos mais uma vez com as melhores expectativas”, finalizou André Marques.

As inscrições para o Troféu C1 Learn & Drive Mini-Endurance e Endurance de 2022 estão já abertas, mais informações através do contacto [email protected]

Calendário

Troféu C1 Learn & Drive

Mini-Endurance:

1ª – Estoril | 9 e 10 de abril

2ª – (prova a anunciar)

3ª – (prova a anunciar)

Endurance:

1ª – 24H de Portimão | 23 e 24 de julho

2ª – 12H do Estoril | setembro (data a anunciar)