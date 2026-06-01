“É mais um resultado fantástico para a nossa equipa aqui no Rali do Japão.” A síntese é de Jari-Matti Latvala, chefe de equipa da Toyota Gazoo Racing World Rally Team, depois de a formação japonesa assinar uma exibição dominadora na prova caseira, com Elfyn Evans a vencer e a liderar um inédito 1-2-3-4 da equipa em Toyota City.

A Toyota encerrou o Rali do Japão, oitava ronda do Mundial de Ralis de 2026, com Evans e Scott Martin no primeiro lugar, Sébastien Ogier e Vincent Landais em segundo, Sami Pajari e Marko Salminen em terceiro, e Takamoto Katsuta, navegado por Aaron Johnston, em quarto. O resultado reforça a liderança da marca no campeonato de construtores, agora com 127 pontos de vantagem, e confirma o domínio do GR Yaris Rally1 no asfalto nipónico, onde somou a quarta vitória consecutiva.

Toyota impõe-se em casa e fecha era Rally1 em asfalto com domínio

Num rali disputado sob temperaturas superiores a 30 graus e em estradas estreitas e sinuosas nas prefeituras de Aichi e Gifu, a equipa japonesa voltou a mostrar solidez coletiva, capacidade de gestão e rendimento competitivo em toda a frente. A vitória de Evans — a terceira em quatro anos no Japão — acabou por ser o ponto mais visível de um desempenho global que colocou quatro carros nas quatro primeiras posições.

Latvala destacou precisamente essa consistência de conjunto. “Conseguir a nossa quarta vitória consecutiva em casa, aqui em Toyota City, bem como o nosso terceiro domínio total do pódio em quatro anos, é algo de que todos nos podemos orgulhar”, afirmou. O finlandês sublinhou ainda que o resultado confirmou o controlo de Evans ao longo do fim de semana e elogiou também a recuperação de Katsuta e a resposta de Oliver Solberg na derradeira etapa.

Além do triunfo absoluto, a Toyota fechou a prova com outro marco expressivo: a vitória de Solberg na Power Stage permitiu ao GR Yaris Rally1 atingir 50 vitórias consecutivas em especiais de asfalto nas últimas três provas do WRC disputadas nessa superfície.

Liderança da equipa valoriza força coletiva

Akio Toyoda, presidente da TGR-WRT, considerou que o rali voltou a demonstrar a profundidade competitiva e o espírito interno da equipa. “Graças também ao Seb e ao Vincent, e ao Sami e ao Marko, a equipa garantiu uma fantástica ocupação total do pódio”, afirmou, antes de elogiar o ambiente interno vivido no parque de assistência e a forma como vários elementos da estrutura apoiaram Oliver Solberg num momento difícil.

Pilotos sublinham trabalho de equipa

Depois da vitória, Elfyn Evans destacou o contributo da estrutura. O galês afirmou: “É uma grande sensação poder voltar a vencer o Rali do Japão e fazer parte de mais um excelente resultado da nossa equipa aqui.”

Também Sébastien Ogier colocou o foco no coletivo. O francês disse: “Um 1-2-3-4 é mais um grande resultado para a equipa no Rali do Japão.”

Na mesma linha, Takamoto Katsuta valorizou o resultado em casa. O piloto japonês declarou: “É ótimo que tenhamos conseguido um resultado de 1-2-3-4 para a equipa no Japão.”

Com o Rali do Japão concluído, a Toyota entra na segunda metade da época numa posição reforçada, tanto nas contas dos construtores como na confiança interna, depois de transformar a prova caseira numa demonstração clara de superioridade coletiva.