Tiago Monteiro em Mid-Ohio para o IMSA Michelin Pilot Challenge | AutoSport

A convite da Honda EUA, Tiago Monteiro vai disputar este sábado, 14 de maio, a jornada de Mid-Ohio do IMSA Michelin Pilot Challenge entre os TCR. O piloto português vai fazer equipa com Mat Pombo no Honda Civic Type R TCR da LA Honda World.

Depois de ter corrido em 2003 nesta pista aquando da sua participação na Champ Cars, Tiago Monteiro está feliz por regressar à América para este desafio: “Tenho tido o privilégio enquanto embaixador da Honda de disputar provas fora do FIA WTCR que são sempre muito enriquecedoras. Esta não será exceção. Estou muito feliz por voltar às corridas americanas que têm sempre uma envolvência muito especial. E estou bastante feliz com este convite da Honda EUA”, começou por referir o piloto português.

Apesar de já ter corrido em Mid-Ohio, Tiago vai encarar esta participação como se fosse a primeira vez: “Já lá corri há muitos anos e tenho poucas memórias. De qualquer forma serão carros completamente diferentes. Vou fazer equipa com Mat Pombo, um piloto americano experiente neste campeonato. Vou entrar em pista sem objetivos concretos, mas com o intuito de dar fazer uma boa corrida”, explicou.

A corrida do IMSA Michelin Pilot Challenge terá a duração de 2 horas e arrancará no sábado, 14 de maio às 21.05, hora portuguesa com transmissão em direto em imsa.tv.com