Sven Quandt: “O João (Ferreira) tem mostrado o seu potencial, e o do carro…” | AutoSport

Depois de se ter sagrado Campeão Nacional e Campeão da Europa de Todo-o-Terreno, João Ferreira disputou o Dakar Rally com a X-Raid aos comandos de um Yamaha XYZ1000R da categoria T3, um novo carro da equipa de Sven Quandt, que tem vindo a trabalhar com a Yamaha no seu desenvolvimento e o leiriense é peça-chave disso.

E as coisas têm vindo a evoluir bem para o jovem piloto luso, que recebe rasgados elogios do seu ‘chefe’…