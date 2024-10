Supercars Jarama RACE: Títulos entregues no Algarve

A primeira edição do Supercars Jarama RACE está perto da sua decisão no Autódromo Internacional do Algarve, nos dias 26 e 27 de outubro, com vários candidatos ao título.

Na categoria GT4, Guillermo Aso e Filip Vava, da NM Racing Team (Mercedes AMG GT4), lideram com 80 pontos, apenas dois à frente de César Machado e Jan Durán, da Speedy Motorsport (Toyota GR Supra GT4), que são fortes candidatos ao título. Nerea Martí e José de los Milagros, da BMW España Motorsport, estão a dois pontos dos vice-líderes e dependem apenas de si para vencer. Salvador Tineo e Luis González, da Team VRT, têm chances mais remotas, estando a 20 pontos dos líderes, mas ainda podem conquistar o campeonato. Com a disputa acirrada, cada detalhe será crucial para o resultado final.

Na divisão GT4 Pro, a disputa está acirrada, com a dupla do BMW M4 GT4 em segundo lugar, a apenas dois pontos de Guillermo Aso e Filip Vava, e César Machado e Jan Durán a três pontos dos líderes. Na GT4 Bronze, Nil Montserrat e Alberto de Martín lideram com alguma folga, mas Héctor Hernández e Borja Garcia estão a 16 pontos, podendo ainda ameaçar. Patrick Cunha e Jorge Rodrigues, com duas vitórias em Valência, estão mais distantes, a 28 pontos, mas ainda têm chances. Na GT4 Am, Keith Gatehouse e Igor Sorokin lideram com 26 pontos de vantagem, mas precisam gerir bem a corrida no Algarve para evitar surpresas, com os irmãos André e Miguel Nabais ainda como possíveis ameaças, apesar de estarem 47 pontos atrás.

Na geral da GTC, Rui Miritta é o grande favorito, com os seus cento e vinte pontos e trinta e cinco de vantagem para Simon Moore e Tomás Pinto Abreu. O piloto do Porsche 911 da Monteiros Competição, que já é o virtual campeão GTC no Iberian Supercars, não precisa sequer ficar à frente dos seus oponentes do Ginetta G50 da Tockwith Motorsports para arrecadar o ‘título espanhol’.

Esta é uma situação que se vive também na Cup, divisão onde tem como adversários Marcus Fothergill e Dave Benett, num Porsche 911 preparado pela equipa inglesa Tockwith Motorsports. O piloto português tem mostrado grande competitividade e consistência e se replicar no Algarve as performances que exibiu ao longo de toda a temporada, poderá assegurar o cetro.

Na divisão GTX, que privilegia os GT4 mais antigos, é um caso a ser resolvido entre os recrutas da Tockwith Motorsports, com Simon Moore e Tomás Pinto Abreu a terem de suster a investida de Steve Kirton e Jonathan Elsworth, que estão a dezoito pontos dos seus colegas de equipa.

Os pilotos do Ginetta G50 partem como favoritos, mas basta um mau resultado numa corrida e o duo do Ginetta G55 poderá fazer evaporar a desvantagem pontual que ostenta antes da prova do Algarve.

Estes são motivos mais que suficientes para seguir a etapa do Algarve do Supercars Jarama RACE, que se realiza nos dias 26 e 27 de outubro, que conta também para o Iberian Supercars e Campeonato de Portugal de Velocidade.