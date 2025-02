Sérgio Ribeiro (Hyundai): “O Dani Sordo irá amplificar o valor da equipa e aumentar a visibilidade do CPR”

Depois do anúncio do projeto Hyundai Junior Team, que dá a Gonçalo Henriques e Hugo Lopes a oportunidade de disputar três provas do CPR 2025, agora o Team Hyundai Portugal apresentou o piloto do outro Hyundai i20 N Rally2 para o CPR, Dani Sordo. O Team Hyundai Portugal conta assim com dois Hyundai i20 N Rally 2, com todos os pilotos preparados para um arranque em força na luta por pódios, vitórias e títulos.

Para Sérgio Ribeiro, Administrador Executivo Salvador Caetano Auto: “O nosso objetivo sempre foi contribuir de forma determinante para aumentar a competitividade e elevação dos ralis, tão acarinhados pelo público em Portugal. O Team Hyundai Portugal é um projeto que marca a diferença no panorama nacional desportivo automóvel e é com grande entusiasmo que podemos contar com a experiência de Dani Sordo, um piloto de excelência e estatuto WRC, que estamos certos irá amplificar o valor da equipa e aumentar a visibilidade do Campeonato de Portugal de Ralis.”

“Para este ano fomos ainda mais longe no nosso empenho em todo o projeto do THP e iremos contar também com o Hyundai Junior Team FPAK que acreditamos será um passo decisivo na promoção dos novos talentos automobilísticos nacionais, contribuindo para atrair mais público, aumentar a visibilidade do CPR, de todos os pilotos envolvidos e respetivos patrocinadores”, refere ainda Sérgio Ribeiro.