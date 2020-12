SBK, 2021: A forma da grelha

As cinco equipas de fábrica definiram os seus alinhamentos para 2021, mas ainda há muitos lugares e pilotos no mercado

A grelha do Campeonato do Mundo de Superbike 2021 está a começar a ganhar forma, com muitos pilotos confirmados até ao final da temporada no Estoril, mas com alguns pilotos e equipas de alto nível ainda por confirmarem os seus planos para a próxima temporada.

Haverá caras novas e familiares na grelha em 2021 e aqui detalhamos quem foi confirmado até agora.

As cinco equipas de fábrica confirmaram os seus alinhamentos para a próxima temporada, com Jonathan Rea e Alex Lowes a permanecerem na Kawasaki Racing e Álvaro Bautista e Leon Haslam na Honda HRC; estes são os dois únicos fabricantes que mantiveram o mesma alinhamento para 2021.

A Yamaha Pata tem um novo piloto para a temporada de 2021, com Andrea Locatelli a subir à equipa depois de uma impressionante campanha de estreia mundial.

O italiano substitui Michael van der Mark, que está a caminho da BMW Motorrad para ser o parceiro de Tom Sykes. Há mudanças na Ducati Aruba também, na medida em que Michael Ruben Rinaldi se muda da GOELEVEN para substituir Chaz Davies, e o galês ingressa na equipa satélite Ducati, uma troca direta.

A estrela norte-americana Garrett Gerloff vai continuar pela segunda temporada na Yamaha GRT Junior Team, juntando-se em 2021 a um novo companheiro de equipa, o estreante japonês Kohta Nozane, que entra pela primeira vez no paddock das SBK.

Federico Caricasulo não tem atualmente lugar para 2021, depois da sua campanha de estreia nas SBK com a Yamaha GRT ter corrido assim-assim.

Locatelli não é o único piloto a subir das SSP depois de uma temporada forte em 2020, com Lucas Mahias a manter-se na Kawasaki Puccetti Racing para 2021, mas em SBK em vez de SSP, enquanto Isaac Viñales se forma com a Kawasaki Orelac Racing VerdNatura.

Atualmente, há seis equipas que entraram nas SBK a tempo inteiro em 2020 que não confirmaram a sua formação para a temporada de 2021, incluindo a Yamaha Ten Kate Racing, que espera duelar para honras de independente tanto para a equipa como para o piloto com a Team GOELEVEN.

Enquanto Rinaldi tem o seu futuro resolvido, Loris Baz, que conquistou quatro pódios para a Ten Kate Racing em 2020, ainda aguarda confirmação do seu futuro.

Takumi Takahashi competiu pela Honda MIE Racing em 2020, mas nada foi confirmado sobre o seu futuro.

Na Motocorsa Racing, Leandro ‘Tati’ Mercado anunciou recentemente que não estaria com a equipa em 2021, com Axel Bassani a completar um teste de um dia no Estoril para a equipa, um dia depois do final da temporada de 2020.

A formação satélite da BMW foi agora confirmada ,com duas equipas a competir em SBK usando BMW S1000RR M ao lado da equipa de fábrica: Eugene Laverty a competir pela RC Squadra Corse e Jonas Folger com a Bonovo Action depois de impressionar durante duas aparições Wildcard em 2020.

A Barni Racing Team, que correu com quatro pilotos ao longo da temporada de 2020 (Leon Camier, Marco Melandri, Samuele Cavalieri e Matteo Ferrari), ainda não confirmou os seus planos para a temporada de 2021, nem a Kawasaki Outdo TPR que tinha Sandro Cortese até que o alemão se lesionou em Portimão e foi excluído para o resto da temporada.

A equipa tinha corrido com Roman Ramos, Valentin Debise e Loris Cresson enquanto Cortese estava a recuperar das suas lesões.

A Brixx Performance ainda não confirmou os seus planos para a temporada de 2021, depois de ter competido em 2020 com Sylvain Barrier.

Equipas de fábrica:



Kawasaki Racing Team: #1 Jonathan Rea, #22 Alex Lowes

Ducati Aruba: #45 Scott Redding, #21 Michael Ruben Rinaldi

Yamaha Pata Official Team: #54 Toprak Razgatlioglu, #55 Andrea Locatelli

Honda HRC: #19 Álvaro Bautista, #91 Leon Haslam

BMW Motorrad Team #66 Tom Sykes, #60 Michael van der Mark

Equipas independentes:

Yamaha GRT Junior Team: #31 Garrett Gerloff, #3 Kohta Nozane

Yamaha Ten Kate Racing: Nenhum piloto confirmado

Ducati GOELEVEN: #7 Chaz Davies

Ducati Barni : Nenhum piloto confirmado

Kawasaki Puccetti Racing: #44 Lucas Mahias

Kawasaki OUTDO TPR: Nenhum piloto confirmado

Kawasaki ORELAC VerdNatura: #32 Isaac Viñales

Honda MIE Racing Team: Nenhum piloto confirmado

Motocorsa Racing: Nenhum piloto confirmado

Brixx Performance: Nenhum piloto confirmado