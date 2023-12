Santag Racing recebeu Troféu FIA na Gala de Entrega de Prémios | AutoSport

“Enorme satisfação e um troféu que representa o excelente trabalho de uma vasta equipa ao longo do ano de 2023. Este troféu tem em si muitas horas de trabalho e dedicação de muita gente”. Foram estas as primeiras palavras de David Vieira, manager da Santag Racing, ao receber o Troféu FIA European Cup for Cross-Country Bajas for Team, sequência da conquista alcançada pela Santag Racing na temporada em que participou na Taça Europeia de Bajas.

A cerimónia de entrega de prémios da FIA – Federação Internacional do Automobilismo, decorreu em Baku no Azerbaijão, numa gala em que subiram ao palco todos os campeões de automobilismo mundial nas diferentes disciplinas.

David Vieira partilhou o palco com João Dias e João Miranda, dupla de pilotos que correram com a Santag Racing na Taça da Europa e se sagraram campeões europeus na categoria T3. “Foi um projeto (Troféu FIA European Cup for Cross-Country Bajas) em que apostamos de forma conjunta e em que o João Dias e o João Miranda tiveram uma prestação exemplar. Valeu-nos esta conquista por equipas e para eles o merecido troféu pela vitória que alcançaram” disse ainda David Vieira. O responsável da Santag Racing foi o rosto da estrutura na cerimónia, “mas este prémio é muito de todos aqueles que connosco trabalharam: os pilotos, os mecânicos, todo o staff e a administração, que ao longo do ano, quer no europeu quer nas provas nacionais, tudo fizeram para que hoje estivéssemos aqui a celebrar esta conquista”.

João Dias e João Miranda, também estiveram em Baku. “O título europeu foi marcante e estar aqui hoje é uma grande vitória, que partilho com o João Miranda e com a Santag mas também com todos os meus parceiros e a família, que nos apoiaram ao longo de toda a temporada” afirmou o piloto João Dias. João Miranda também era o rosto da felicidade “por estar aqui na elite dos pilotos mundiais a celebrar esta conquista”.