RX4 devolve ADN dos ralis ao Rallycross europeu e abre inscrições para 2026
A FIA aprovou a criação da categoria RX4 para 2026, permitindo que carros Rally4 compitam no rallycross europeu, numa mudança que pretende reduzir custos e alargar o acesso à disciplina. A nova classe marca o regresso de viaturas de especificação de ralis à competição internacional “roda com roda” no rallycross, pela primeira vez em mais de três décadas.
RX4: Rally4 em circuitos mistos de rallycross
Integrada na evolução da pirâmide Off-Road da FIA, a classe RX4 abre a porta a maquinaria Rally4 em traçados de asfalto e terra, com alterações mínimas face às regras já existentes nos ralis. A FIA enquadra esta aposta como um esforço para reforçar a acessibilidade, depois de o rallycross ter evoluído, desde os anos 1970 e a regulamentação FIA em 1976, para carros cada vez mais especializados.
Custos e especificações apontadas pela FIA
Os RX4 terão, de acordo com a informação divulgada, cerca de 1080 kg e motores 1,3 litros turbo, com um preço estimado na ordem dos 70 mil euros, abaixo do habitual na modalidade. Ao assentar em plataformas de produção e base de rali, a FIA acredita que a categoria facilitará a entrada de pilotos já activos nos ralis e poderá aumentar significativamente o número de participantes, não existindo limite de inscrições para 2026.
Novo percurso e alinhamento com WRC a partir de 2028
A introdução da RX4 insere-se numa visão regulamentar de longo prazo que pretende aproximar ralis e rallycross, com a FIA a indicar que, a partir de 2028, as principais categorias do WRC e do World RX deverão partilhar uma plataforma técnica comum.
RX5 também chega em 2026
Em paralelo, a FIA lança a RX5, uma classe orientada para identificação e desenvolvimento de talento, com enfoque em controlo de custos e acessibilidade.
Inscrições: prazos e plataforma
As equipas e pilotos podem registar a época completa até 13 de Março, ou efectuar inscrições prova a prova até 28 dias antes de cada evento, através de registrations.fia.com/europeanrx.
James Nixon, responsável desportivo de Rallycross na FIA, afirma que a RX4 “reduz as barreiras de entrada” ao recorrer a carros “acessíveis e amplamente disponíveis”
