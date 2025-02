Rui Madeira nas Camélias de olhos postos na preparação para o Europeu de Históricos

Este fim de semana é o ponto de partida da dupla internacional formada por Rui Madeira e Nuno Rodrigues da Silva para uma época ambiciosa, onde o Europeu de Históricos será o prato forte. Os ‘mundialistas’ vão alinhar no bilstein group Rallye das Camélias 2025 aos comandos do icónico Mitsubishi Lancer EVO II com o foco totalmente apontado para rodar e ganhar ritmo.

Assim, volta a ser a prova organizada pelo Clube de Motorismo de Setúbal a ter honras de palco para Rui Madeira e Nuno Rodrigues da Silva iniciarem mais uma época na sua farta e longa carreira desportiva. A temporada de 2025 será muito intensa, com a dupla a assumir a sua ambição de brilhar no FIA Historical Rally European Championship.

“A nossa primeira prova é já este fim de semana, com a presença no mítico Rali Camélias, no ‘velhinho’ Mitsubishi Lancer Evo II”. Esta participação será uma espécie de Warm-Up da temporada, servindo sobretudo para que comecemos a ganhar um ritmo forte. Até poderíamos ter tentado discutir a quarta vitória absoluta no Rali das Camélias e essa possibilidade esteve em cima da mesa, no entanto, iria condicionar a nossa época em termos de orçamento para outras provas que ainda não estão fechadas e, dessa forma, iremos aproveitar para testar um dos Mitsubishi com que vamos alinhar em provas ao longo do ano. Não temos por isso objetivos concretos quanto à classificação, mas tudo faremos para andar bem”, revela Rui Madeira.

Isso não tira pitada importância que o consagrado piloto dá ao rali: “adoro esta prova e esta edição tem um significado diferente. Para além de querermos apoiar o enorme esforço do Clube de Motorismo de Setúbal para levar a bom porto a realização do rali, a prova será uma homenagem a um amigo que nos deixou recentemente, o organizador e jornalista Luís Caramelo, que tudo fez para fazer renascer esta prova automobilística, nos concelhos de Sintra, Cascais e Mafra. Esperamos que o São Pedro nos ajude no sábado e que o público venha assistir às Camélias, mas sempre em segurança”.

Com verificações técnicas a decorrerem já amanhã, sexta-feira, 7 de fevereiro, o bilstein group Rallye das Camélias 2025 irá para a estrada no sábado, 8 de fevereiro. Será tempo da etapa única da prova, com a partida e a chegada a terem como palco os jardins do Casino do Estoril. O rali terá uma extensão total de 263,08 km, dos quais 61,67 contra o cronómetro, distribuídos por 6 classificativas.

As duas primeiras, serão percorridas na secção matinal e correspondem à passagem única pelos troços de Parque Natural Sintra/Cascais (11,66km) e Codeçal (7,99km), seguindo-se um reagrupamento junto ao Palácio Nacional de Mafra. As hostilidades vespertinas arrancam com a dupla passagem por Tapada Mafra (11,33km), ficando para o fecho da prova as duas vezes em que a ‘armada’ competitiva do Bilstein Group Rali das Camélias terá de enfrentar a especial de Sintra (9,68km).