Rampa da Falperra, CPM: Terceira vitória de Fernando Salgueiro nos Clássicos | AutoSport

A vitória na Falperra na competição reservada ao Campeonato de Portugal de Clássicos de Montanha JC Group acabou por ficar reservada aos dois Ford Escort MKII dos homens do Caramulo Racing Team.

Entre estes, Fernando Salgueiro, líder do campeonato, foi melhor, conquistando o mais uma vitória nesta temporada, cimentando assim a sua liderança no campeonato e estando claramente na rota para a renovação do título conquistado em 2021.

O seu colega de equipa Ricardo Loureiro regressou à competição depois da ausência da Arrábida e fê-lo com um bom andamento que o levaria ao 2º posto final, a 4,8 segundos de Salgueiro.

O pódio ficou completo com a presença de Luís Moutinho, muito seguro e regular ao longo de toda prova. O piloto leva assim pela segunda rampa consecutiva o seu Ford Escort MKI a um lugar de destaque.

Uma referência para Jorge Loures. Aos comandos de um Lotus Elan Coupé, o piloto logrou vencer uma das subidas de treino de sábado e repetiu o feito na subida final oficial desse dia, partindo assim para o dia decisivo na frente. No entanto, o piloto não alinharia em nenhuma das subidas de domingo, ficando assim relegado da luta e da presença na classificação final.

Foto: Zoom Motorsport