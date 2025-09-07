Rallye Constálica Viseu Dão Lafões: domínio de Hugo Lopes, boas lutas nas várias competições

O primeiro dia do Rallye Constálica Viseu Dão Lafões foi naturalmente dominado pela dupla Hugo Lopes-Magda Oliveira (Hyundai I20 N Rally2), que venceram todas as especiais do primeiro dia de prova, num rali que lhes serve para acumular quilómetros e ganhar experiência, e preparar o futuro sob as cores da Hyundai Júnior Team FPAK.

Deixaram Lucas Simões-Gonçalo Cunha (Skoda Fabia Rally2 Evo) a 53.9s com Diogo Marújo-Jorge Carvalho (Skoda Fabia R5 Evo) logo a seguir a mais 12.7s. OS dois jovens do CPR, inseridos numa boa luta, com Hugo Lopes inacessíve a todo o restante plantel, como se esperava.

FOTOS Rallye Constálica Viseu Dão Lafões

Carlos Matos-Ricardo Faria (Skoda Fabia R5) são quartos 23.9s mais atrás na frente de Danny Carreira-Marco Macedo (Peugeot 208 Rally4) que lideram as duas rodas motrizes. Em estreia com o seu novo Citroën C3 Rally2 estão André Cabeças-Miguel Castro (Citroen C3 Rally2), ainda em adaptação à nova montada, já estão a mais de minuto e meio da frente.

Adruzilo Lopes-Vitor Hugo (Mitsubishi Lancer Evo X) são sextos e lideram a prova reservada aos Promo, 9.7s na frente de Miguel Carvalho-António Reis (Hyundai I20 N5). Adruzilo Lopes chegou a ter 28.0s de avanço, mas na última especial do dia o piloto do Mitsubishi cedeu mais de 18s e com isso viu a margem na frente cair para 9.7s.

Nos Promo 2WD, lideram Bruno Pedrosa-Sérgio Simões (Honda Civic), quase dois minutos na frente de André Pereira-Filipa Pereira (Citroen AX).

Na prova do Campeonato Centro de Ralis, lideram Miguel Carvalho-António Reis (Hyundai I20 N5), 14.4s na frente de

António Cruz Monteiro-Ana Cruz Monteiro (Peugeot 208 T16) com Armando Carvalho-Ana Santos (Mitsubishi Lancer Evo IX) 8.0s mais atrás. A prova do Centro 2RM é liderada por João Rodrigues-Bruno Carvalho (Renault Clio Rally4/5) que lidera também o Clio Trophy Portugal, desatacado face a Tiago Pereira-Fernando Pereira (Renault Clio Rally5) que distam 44.1s. Boa luta tem tido esta dupla com os terceiros classificados do troféu da marca francesa, já que

Pedro Pereira-Helena Maia (Renault Clio Rally5) estão apenas 3.3s mais atrás.

Este troféu conta ainda com Luís Caetano-David Monteiro (Renault Clio Rally5) quartos 15.2s mais atrás, Carlos Marreiros-Ricardo Barreto (Renault Clio Rally5) a mais de um minuto do 4º posto e ainda na classificação, Filipa Tintim-Mariana Tintim (Renault Clio Rally5) e Henrique Azenha-Hugo Marques (Renault Clio Rally5).

A classificação da Promolafões Rally Cup é a mesma da geral, e destaque ainda para a estreia de Francisco Fontes nos ralis, que leva Carlos Magalhães a seu lado no Lancia Ypsilon HF Rally6. O filho de José Pedro Fontes e neto de Rufino Fontes está no 34º lugar da geral, sexto da classe P2-4, a mesma do Clio Trophy, sendo sexto entre oito concorrentes. A prova recomeçou hoje com mais seis troços.

O evento tem sido bem interessante, mas já com alguns desafios para a organização como é o caso do capotanço de Carlos Fernandes com o seu Porsche no shakedown, ficando de fora cedo um dos previsíveis protagonistas da prova.

Muito positivo o facto de terem sido reavivados troços bem marcados na história dos ralis em Portugal como é o caso de Moledo, ou mesmo a Senhora do Castelo. Esta é e continua a ser uma zona absolutamente fantástica para ralis de asfalto. Por fim a ligação do evento à mítica Feira de São Mateus. Se os ralis querem público, aproveitar esta ‘feira’ é uma excelente ideia. Basta ver a mole humana da partida…

Tempos Online – CLIQUE AQUI

Francisco Fontes-Carlos Magalhães Lancia Ypsilon