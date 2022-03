Rally Serras de Fafe-Felgueiras-Cabreira e Boticas com lista de 53 inscritos na prova do ERC… mas há mais | AutoSport

Mais de meia centena de inscritos na prova do ERC (European Rally Championship), de entre os quais 14 são portugueses, deixam antever uma edição espetacular do Rally Serras de Fafe-Felgueiras-Cabreira e Boticas, nos próximos dias 11, 12 e 13 do mês em curso, na abertura da época.

A esse número haverá que acrescentar quase duas dezenas de pilotos do Campeonato de Portugal de Ralis (a juntar aos 14 que já se inscreveram no ERC, para terem uma melhor posição na estrada), cuja lista apenas será divulgada esta quinta-feira, pelo que o total de inscritos no evento organizado pelo Demoporto vai ultrapassar os 70, cifra que supera todas as expetativas iniciais.

“De facto, a lista de inscritos está muito acima, quer em quantidade quer em qualidade, daquilo que esperávamos, até por ser a primeira prova do ano. Se em 2021 registamos 43 equipas do ERC, agora teremos mais uma dezena, o que significa um acréscimo de 25 por cento e, excetuando o russo Alexey Lukyanuk, estarão em Fafe, e em força, praticamente as mesmas equipas e protagonistas. Realço o facto de haver 14 pilotos portugueses inscritos no rali do ERC, o que é bastante bom, e embora no caso do Campeonato de Portugal de Ralis as inscrições ainda não tenham terminado, haverá que somar mais cerca de 20, o que para o panorama nacional será francamente bom. Portanto, o número de inscritos deixa-nos muito satisfeitos, pois se 60 já não seria mau de todo, ter um total superior a 70 equipas na lista de partida supera as nossas previsões iniciais e tudo se conjuga para que este Rally Serras de Fafe-Felgueiras-Cabreira e Boticas tenha um bom nível competitivo e apresente argumentos para entusiasmar todos quantos vão acompanhá-lo”, refere Carlos Cruz, presidente do Demoporto.

Esta quarta-feira será divulgada a lista de inscritos do Campeonato de Portugal de Ralis (CPR), cuja prova, à semelhança da Peugeot Rally Cup Ibérica, engloba apenas a super-especial (1,43 km) noturna de sexta-feira, no centro de Fafe, e as restantes classificativas (oito) de sábado, correspondentes a uma dupla passagem por Boticas (15,05 km), Cabeceiras de Basto (10,84 km), Vieira do Minho (16,93 km) e Luílhas (11,86 km).

Refira-se que o Rally Serras de Fafe-Felgueiras-Cabreira e Boticas, prova de abertura do ERC e do CPR, termina no domingo (13 março), pelas 15h47, em Fafe, e nesse último dia os pilotos fazem duas passagens pelas classificativas de Montim (8,73 km), Seixoso (9,97 km), Santa Quitéria (9,18 km) e Lameirinha (14,83 km), sendo esta última, a partir das 15H08, a “Power Stage”.