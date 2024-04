Rally Raid Portugal, Sébastien Loeb: “ganhar alguma experiência para o próximo ano”

Sébastien Loeb está em Portugal para começar a adquirir experiência das provas do Campeonato do mundo de Rally Raids que para o ano vai disputar com a Dacia. O veículo encontrado para o efeito foi um Taurus, nada que assuste o campeão francês, até porque a chuva vai parar e provavelmente a partir de amanhã os pisos já irão secar mais…porque se fosse hoje, dificilmente o reconheceríamos, porque o Taurus não tem para-brisas e a lama seria mais do que muita: “estou aqui para tentar ganhar alguma experiência para o próximo ano. O meu papel é dar uma vista de olhos para ver como são as etapas e não chegar ao próximo ano sem estar aqui pela primeira vez. Encontrámos a solução com o Taurus T3 e assim, o caminho é percorrido para ganharmos experiência e descobrirmos o local”, disse Sébastien Loeb.