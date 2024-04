Rally Raid Portugal: João Monteiro cada vez mais perto do triunfo nos SSV (T4)

Na classificação geral, o português, depois de ter deixado Yasir Seaidan (MMP) para trás no bivouac devido a problemas mecânicos manhã, reforçou a sua posição de liderança, com mais de 15 minutos sobre Ricardo Ramilo e mais de 18 minutos sobre Rui Serpa (Santag Racing). O quarto classificado já está a mais de meia hora e cada vez mais o triunfo na prova está perto.

Grande prova está a fazer João Monteiro da (South Racing Can-Am) conquistou a vitória em etapas dos SSV (T4) pelo terceiro dia consecutivo. Depois de ter vencido nos SSV a segunda ronda do campeonato nacional, o CPTT, pode agora concentrar-se no seu próximo objetivo: garantir o triunfo na BP Ultimate Rally-Raid Portugal, prova do Mundial de Rally Raids.

